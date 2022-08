La Copa del Rey Mapfre de vela cerró este miércoles su Serie Previa y definió a sus candidatos al título. La Bahía de Palma congregará este jueves a la flota para una Serie Final a la que llegan como líderes el HM Hospitales (ESP) en BMW ORC 1, Teatro Soho Caixabank (ESP) en BMW ORC 2, Scugnizza (ITA) en BMW ORC 3, Meerblick Fun (GER) en BMW ORC 4, Earlybird (GER) en ClubSwan 50, Koyré-Spirit of Nerina (ITA) en ClubSwan 42, Farstar (ITA) en ClubSwan 36, Balearia (ESP) en Mallorca Sotheby’s Women’s Cup y Les Roches-Tripsst (ESP) en Herbalife J70.

Otra jornada más el viento cumplió con las expectativas de los más exigentes, con brisas de unos once nudos, y todas las clases cumplieron con su programa en una jornada en la que no hubo sorpresas más allá del pinchazo del Scugnizza y la descalificación del Mestral Fast.

En BMW ORC 1, el HM Hospitales fue el mejor de la Serie Previa. El DK46 patroneado por Carles Rodríguez, ganador en 2021 como Hydra, encabezó la provisional durante la primera mitad de la semana y le bastó anotar un segundo y un tercero para asegurarse la ‘pole position’ en la Serie Final, que iniciará con un punto. El Aifos 500, que recuperó al Rey Felipe VI al timón, afronta la segunda mitad del campeonato con siete puntos.

El Teatro Soho–Caixabank de Javier Banderas volvió a firmar una tarjeta inmaculada en BMW ORC 2 y es ya oficialmente el mejor de toda la flota en la Serie Previa. El campeón de la Copa del Rey en 2021 cerró la primera fase con sólo 6,5 puntos en seis mangas. A partir de este jueves verá reducida su ventaja a un solo punto frente a su inmediato perseguidor, el Katarina II de Aivar Tuulberg, pero ya ha dejado clara su candidatura a revalidar la victoria.

En BMW ORC 3, el Scugnizza de Enzo de Blasio, imbatible en las dos jornadas previas, falló en la segunda del día, aunque mantiene nueve puntos de ventaja respecto a su más inmediato perseguidor.

La provisional de BMW ORC 4 sufrió un dramático cambio tras la descalificación del Mestral Fast al término de la jornada por un problema de medición. Pese a ganar las dos pruebas de este miércoles, completó la Serie Previa en tercera posición, por detrás del Enewec de F. Miguel Giménez y el Meerblick Fun de Otto Pohlmann.

En ClubSwan 50, el alemán Earlybird culminó su remontada y logró cerrar su Serie Previa en cabeza. El alemán OneGroup, líder las dos primeras jornadas, ayer cayó hasta la tercera plaza.

En ClubSwan 42, el Koyre–Spirit of Nerina de Mirko Bargolini fue el mejor de la Serie Previa, aunque el protagonista fue el Pez de Abril de José María Meseguer, que sumó un segundo y un primero para cerrar la calificación en tercera posición.

En ClubSwan 36, el Farstar supo defender su liderato con un primero y un segundo para completar la Serie Previa con cinco puntos de renta sobre el campeón de 2021, el G-Spot de Giangiacomo Serena. El Goddess bajó a la tercera plaza.

Segunda jornada en J70 y J80

En Mallorca Sotheby’s Women’s Class, el Balearia de María Bover ocupa la primera posición de la parrilla con la que comienza la final. El Dorsia Covirán de Natalia Vía-Dufresne, afronta la defensa de su corona 2021 desde la segunda posición.

Cambio de líder en Herbalife J70. El Les Roches–Tripsst de Luis Bugallo firmó una tarjeta casi inmaculada (1+1+2) que le sirvió para llevarse la Serie Previa por delante del Alcaidesa Marina de Gustavo Martínez Doreste (2+2+6). El defensor del título, el Let it Be de Juan Calvo, que salía al agua líder, regresó al RCNP tercero (6+3+4).

Este jueves comienza la Serie Final de la Copa del Rey de vela, con hasta cinco pruebas puntuables en cada clase salvo los J70 y J80, que podrán llegar a ocho. Sin descartes.

Clasificaciones

ClubSwan 50

1. Earlybird, Hendrik Brandis, 11+3+2+2+2+5=25

2. Tenaz, Pablo Garriga, 3+8+3+7+1+4=26

3. OneGroup, Stefan HeidenReich, 4+4+9+1+9+1=28

... hasta 14 clasificados.

ClubSwan 42

1. Koyre-Spirit of Nerina, Mirko Bargolini, 1+1+6+2+1+2=13

2. Raving Swan, José María Meseguer, 6+4+1+3+5+3=22

3. Pez de Abril, José María Meseguer, 5+2+8+5+2+1=23

... hasta 9 clasificados.

ClubSwan 36

1. Farstar, Lorenzo Mondo, 4+1+5+1+1+2=14

2. G Spot, Giangiancomo Serena, 2+6+1+4+2+4=19

3. Goddess, Nikolai P. Burkart, 1+3+3+5+4+6=22

... hasta 8 clasificados.

BMW ORC 1

1. HM Hospitales, Carles Rodríguez, 1+3+7+1+2+3=17

2. Estrella Damm, Luis Martínez Doreste, 4+5+3+3+3+7=25

3. Palibex, José María Torcida, 6+4+2+4+5+5=26

... hasta 18 clasificados.

BMW ORC 2

1. Teatro Soho Caixabank, Daniel Cuevas, 1,5+1+1+1+1+1=6,5

2. Katarina II, Aivar Tuulberg, 1,5+2+3+3+3+2=14,5

3. Rivareno Gelato-Elena Nova, Christian Plump/Javier Sanz, 4+3+4+2+2+3=18

... hasta 14 clasificados.

BMW ORC 3

1. Scugnizza, Enzo de Blasio, 1+1+1+1+1+5=10

2. Brujo, Federico Linares, 3+2+3+7+2+2=19

3. Immac Fram, Kai Mares, 5+5+2+2+3+4=21

... hasta 21 clasificados.

BMW ORC 4

1. Meerblick Fun, Otto Pohlmann, 1+2+2+2+2+2=11

2. Enewtec, F. Miguel Giménez, 2+3+1+1+3+3=13

3. Mestral Fast, Jaime Morell, 3+1+DSQ/8+DSQ/8+1+1=22

... hasta 7 clasificados.

Mallorca Sotheby´s Women´s Cup

1. Balearia, María Bover, 2+1+1+1+5+1=11

2. Dorsia Covirán, Natalia Vía-Dufresne, 1+4+3+3+1+2=14

3. Soho Boutique Hotels-Trocadero, Eva González, 5+2+2+2+4+3=18

... 9 clasificadas.

Herbalife Nutrition J70

1. Les Roches-Tripsst, Luis Bugallo, 4+6+1+1+1+2=15

2. Alcaidesa Marina, Gustavo Martínez Doreste, 1+RDG/2+3+2+2+6=16

3. Let it be, Juan Calvo, 3+1+2+6+3+4=19

... hasta 8 clasificados.