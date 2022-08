La segunda jornada de competición reunió por primera vez a los participantes de las nueve clases que compiten por la 40 Copa del Rey Mapfre. El programa constó de dos pruebas para todos menos los Mallorca Sotheby’s Women’s Cup y Herbalife J70, que se estrenaron con tres mangas. El viento volvió a cumplir con las expectativas, presentando condiciones en el entorno de los 12 nudos de Embat, el fiable térmico que convierte a la bahía de Palma en un auténtico paraíso para la navegación a vela.

Los líderes de la 40 Copa del Rey Mapfre al término de la segunda jornada de competición son: HM Hospitales en BMW ORC 1, Teatro Soho Caixabank en BMW ORC 2, Scugnizza en BMW ORC 3, Mestral Fast en BMW ORC 4, One Group en ClubSwan 50, Koyré-Spirit of Nerina en ClubSwan 42, Farstar en ClubSwan 36, Balearia en Mallorca Sotheby’s Women’s Cup y Let it Be en Herbalife J70.

Teatro Soho Caixabank y Scugnizza, impecables

En BMW ORC 1, el podio es cosa de los tres DK46 de la clase. El HM Hospitales de Carles Rodríguez cedió dos puntos respecto a sus más directos rivales pero conserva el liderato tras anotar un séptimo y un primero. Afronta la tercera jornada con tres puntos de ventaja sobre el Estrella Damm de Luís Martínez Doreste (3+3) y cuatro sobre el Palibex de Pichu Torcida (2+4). El Aifos500 de la Armada Española, que comenzaba el día segundo, cayó a la quinta plaza tras unos discretos 5+6, esta vez sin el Rey Felipe a bordo.

El mejor en BMW ORC 2 volvió a ser el Teatro Soho Caixabank, que avanza firme en su defensa del título conseguido en 202. El barco del armador/timonel Javier Banderas y el táctico Luis Doreste firmó una tarjeta impecable que se suma al excelente rendimiento de ayer (cuando cedió sólo medio punto) para liderar la provisional por cinco puntos sobre el Katarina II y 8,5 sobre el Rivareno Gelato – Elena Nova, los otros dos Swan 42 CS de la clase.

En BMW ORC 3 lidera el único barco infalible de este inicio de la 40 Copa del Rey Mapfre. El Scugnizza de Enzo de Blasio reeditó el dominio de la jornada inaugural y acumula ya cuatro victorias parciales de cuatro posibles. Segundo (a diez puntos) es el Immac Fram y tercero (a 11) el mejor barco español de la clase, el Brujo.

La clase BMW ORC 4 regresó al RCNP con cambio al frente de la clasificación. El Mestral Fast de Jaime Morell y el Enewtec de Miguel Giménez se alternaron en las dos primeras posiciones de las pruebas disputadas, relegando al anterior líder, el Meerblick Fun, a la tercera posición provisional. Los tres afrontan la tercera jornada concentrados en dos puntos, con Mestral Fast al frente.

Cambio al frente de ClubSwan 36

En ClubSwan 50, el alemán One Group sufrió para defender el liderato obtenido en la primera jornada. El barco de Stefan Heidenreich anotó un doloroso noveno en la prueba inicial y ganó la segunda, regresando a puerto empatado a puntos con el campeón 2021, el Earlybird de Hendrik Brandis. El mejor del día fue el Hatari de Marcus Brennecke, con un primero y un tercero. El Tenaz de Pablo Garriga, único barco español de la clase, llegó a colocarse en cabeza y ocupa la cuarta posición (3+7 hoy).

En ClubSwan 42, el Koyre – Spirit of Nerina de Mirko Bargolini salía al agua como sólido líder después de ganar las dos pruebas de ayer y regresaba conservando su posición pese a un rendimiento más discreto (6+2). Hoy las cosas estuvieron más disputadas, con reparto de victorias entre el Raving Swan y el Canopo, ahora empatados a cuatro puntos del líder.

En ClubSwan 36, el nuevo líder es el actual subcampeón del mundo, el italiano Farstar de Lorenzo Monzo, tras sumar un quinto y un primero. Aventaja por un punto al alemán Goddess y por dos al campeón 2021, el monegasco G-Spot.

Primer día con éxito para 𝗹𝗼𝘀 𝗛𝗲𝗿𝗯𝗮𝗹𝗶𝗳𝗲 𝗝𝟳𝟬 𝘆 𝗠𝗮𝗹𝗹𝗼𝗿𝗰𝗮 𝗦𝗼𝘁𝗵𝗲𝗯𝘆’𝘀 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻’𝘀 𝗖𝘂𝗽.

Y ya de camino al puerto ⛵️ pic.twitter.com/ARHk9BZ2EZ — Copa del Rey MAPFRE (@CopaReyMAPFRE) 2 de agosto de 2022

Triple sesión de J70 y J80

En el debut de la clase Mallorca Sotheby’s Women’s Cup, el Balearia de María Bover es el primer líder de la semana tras ceder sólo un punto en las tres mangas disputadas. Las chicas del RCNP y aventajan por cuatro al equipo campeón 2021, el Dorsia Covirán de Natalia Vía-Dufresne.

El estreno de Herbalife J70 se saldó con tres ganadores diferentes. El mejor de la jornada fue el campeón 2021, el Let it Be de Juan Calvo, que inicia la defensa de su título con dos puntos de ventaja sobre el Bodega Can Marles de Jorge Martínez Doreste y tres sobre el Alcaidesa Marina de Gustavo Martínez Doreste.

A por la Serie Final

El formato de competición de la 40 Copa del Rey Mapfre se divide en una Serie Previa y una Serie Final. La primera finaliza mañana y decidirá los puntos con los que cada equipo comienza la definitiva a partir del jueves. La Serie Final se decidirá a un máximo de cinco mangas para todos menos los J70 y J80, que podrán disputar hasta ocho.

La primera salida del día está programada a partir de las 13:00h, y podrá ser seguida en directo a través de la TV oficial de la Copa del Rey Mapfre en la web del evento (www.regatacopadelrey.com)

Podios provisionales. Día 2

(Posición/Barco/Patrón/Puestos/Puntos)

ClubSwan 50

1. OneGroup, Stefan HeidenReich, 4+4+9+1=18

2. Earlybird, Hendrik Brandis, 11+3+2+2=18

3. Hatari, Marcus Brennecke, 6+10+1+3=20

... hasta 14 clasificados.

ClubSwan 42

1. Koyre-Spirit of Nerina, Mirko Bargolini, 1+1+6+2=10

2. Canopo, Adriano Majolino, 3+3+7+1=14

3. Raving Swan, José María Meseguer, 6+4+1+3=14

... hasta 9 clasificados.

ClubSwan 36

1. Farstar, Lorenzo Mondo, 4+1+5+1=11

2. Goddess, Nikolai P. Burkart, 1+3+3+5=12

3. G Spot, Giangiancomo Serena, 2+6+1+4=13

... hasta 8 clasificados.

BMW ORC 1

1. HM Hospitales, Carles Rodríguez, 1+3+7+1=12

2. Estrella Damm, Luis Martínez Doreste, 4+5+3+3=15

3. Palibex, José María Torcida, 6+4+2+4=16

... hasta 18 clasificados.

BMW ORC 2

1. Teatro Soho Caixabank, Daniel Cuevas, 1,5+1+1+1=4,5

2. Katarina II, Aivar Tuulberg, 1,5+2+3+3=9,5

3. Rivareno Gelato-Elena Nova, Christian Plump/Javier Sanz, 4+3+4+2=13

... hasta 14 clasificados.

BMW ORC 3

1. Scugnizza, Enzo de Blasio, 1+1+1+1=4

2. Immac Fram, Kai Mares, 5+5+2+2=14

3. Brujo, Federico Linares, 3+2+3+7=15

... hasta 21 clasificados.

BMW ORC 4

1. Mestral Fast, Jaime Morell, 3+1+2+1=7

2. Enewtec, F. Miguel Giménez, 2+3+1+2=8

3. Meerblick Fun, Otto Pohlmann, 1+2+3+3=9

... hasta 7 clasificados.

Mallorca Sotheby´s Women´s Cup

1. Balearia, María Bover, 2+1+1=4

2. Dorsia Covirán, Natalia Vía-Dufresne, 1+4+3=8

3. Soho Boutique Hotels-Trocadero, Eva González, 5+2+2=9

... 9 clasificadas.

Herbalife Nutrition J70

1. Let it be, Juan Calvo, 3+1+2=6

2. Bodega Can Marles, Jorge Martínez, 2+2+4=8

3. Alcaidesa Marina, Gustavo Martínez Doreste, 1+5+3=9

... hasta 8 clasificados.