Todo preparado para que este lunes, a partir de las 13 horas, se inicie la 40 Copa del Rey Mapfre. Este domingo se celebró un ensayo general para siete de las nueve clases participantes, con cerca de 90 de los más de cien barcos que competirán por la gloria de esta edición. La jornada se desarrolló con unas suaves brisas que permitieron celebrar una prueba no puntuable que sirvió a organización y participantes para comprobar el correcto funcionamiento de todos los sistemas y tomar contacto con el escenario en el que se desarrollará la competición desde esta mañana y hasta el sábado, 6 de agosto.

Finalmente serán 109 barcos de una veintena de nacionalidades los que competirán, distribuidos en nueve clases y tres áreas de regatas por la bahía de Palma. El listado incluye a seis campeones 2021 que regresan a defender título: el DK46 HM Hospitales de Óscar Chaves (campeón 2021 como Hydra) en BMW ORC 1, el Swan 42 Teatro Soho Caixabank de Javier Banderas en BMW ORC 2, el Earlybird de Hendrik Brandys en ClubSwan 50, el G-Spot de Giangiacomo Serena en ClubSwan 36, el J70 Let it Be de Marcelo Baltzer en Herbalife J70 y el J80 Dorsia Covirán de Nuria Sánchez en Mallorca Sotheby’s Women’s Cup.

Entre los inscritos destaca la presencia de insignes ganadores de ediciones anteriores, como el Estrella Damm de Nacho y Arturo Montes (campeón absoluto en 1998 y de BMW ORC 1 en 2018 y 2019), el Earlybird de Hendrik Brandis (que además de la pasada edición, fue campeón de IRC B en 2011, de Swan 45 en 2016, y de ClubSwan 50 en 2017 y 2018), el Rivareno Gelato-Elena Nova de Christian Plump (campeón de Swan 45 en 2017) o el Pez de Abril de José María Meseguer (campeón de ClubSwan 42 en 2017 y 2018).

Un año más, el Rey Felipe VI navega como timonel del TP52 Aifos500 de la Armada Española en la competida clase BMW ORC 1, que en esta edición cuenta con 19 barcos de una decena de nacionalidades. Don Felipe participó ayer en la regata de entrenamiento y desembarcó en el Real Club Náutico de Palma junto a sus compañeros de equipo.

El programa de competición constará de seis jornadas de regatas (1 a 6 de agosto) para todas las clases menos los Herbalife J70 y Mallorca Sotheby’s Women’s Cup, que competirán durante cinco días (2 a 6 de agosto). El formato diseñado por el Comité Organizador divide el evento en dos fases: Serie Previa y Serie Final. La Serie Previa se disputará de lunes a miércoles con hasta cinco pruebas no descartables (ocho para J70 y J80); la posición obtenida al final de esa fase indicará el número de puntos con que cada barco comience la Serie Final a partir del jueves, día 4 (el primer clasificado tendrá un punto, el segundo dos puntos, el tercero tres puntos, etc...).

El barco que acumule la puntuación más baja el último día de regatas recibirá el trofeo de campeón de la 40 Copa del Rey MAPFRE en la entrega de premios que se celebrará el sábado, 6 de agosto, en el recinto de Ses Voltes, a los pies de la catedral de Palma.