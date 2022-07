Mallorca se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos turísticos preferidos de las principales estrellas del mundo del fútbol. Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Robert Lewandowski, Jérome Boateng, Geoffrey Kondogbia o el técnico del Liverpool Jürgen Klopp son solo algunos de los mediáticos jugadores o entrenadores que se han dejado ver los últimos días durante sus vacaciones por la isla. Normalmente comparten instantáneas en piscinas paradisíacas o reservados de los principales pubs o discotecas, por eso, lo que no podía imaginarse nunca Eiddryan Aitor, un joven mallorquín de familia paraguaya que milita en el Santa Catalina, es que hace ahora una semana se toparía con una de esas estrellas mientras esperaba en un parque de Son Roca a que sus padres hicieran la compra en un supermercado de la zona.

Eiddryan, de 14 años, peloteaba con un balón, cuando un joven «de casi dos metros de altura» se le acercó para compartir la ‘pachanga’. «Cuando salí del mercado y vi a mi hijo pelotear con un extraño me enfadé y me asusté un poco porque le tengo dicho que no hable con gente desconocida», cuenta Adrián Arévalo, padre de la criatura. «Papá, es que es un futbolista famoso que dice que juega en Francia. Quiere volver al centro de Palma, pero no sabe cómo», se excusó su hijo. Atónito ante sus palabras, Adrián googleó por internet el supuesto nombre del conocido jugador y ¡tachán! Efectivamente, Sven Botman estaba perdido en medio de La Vileta y no tenía ni idea de cómo regresar a su hotel.

Eiddryan sueña en convertirse algún día en un gran futbolista, manteniendo siempre la sencillez de Botman

El defensa neerlandés de 22 años, que acaba de ser traspasado del Lille francés al Newcastle inglés por la nada despreciable cifra de 40 millones de euros, se había desplazado hasta Son Roca para realizarse un corte de pelo en la conocida ‘barbershop’ que tiene en la zona el peluquero y youtuber Manuel Cortés. Sin embargo, cuando llegó a la misma, esta estaba cerrada, por lo que intentó regresar al centro de Palma sin éxito. «Me dice que quiere coger un taxi, pero no sabe dónde ni cómo, ¿le podemos ayudar?», explicó Eiddryan a su padre: «Yo es que no entiendo el inglés y me era imposible comunicarme con él».

La familia se puso manos a la obra y llamaron a la centralita de Palma para que enviaran un taxi a la zona. «Eran las ocho de la tarde de un sábado y me dijeron que iba a ser imposible. Que buscáramos alguna manera de desplazarnos hasta la plaza España y una vez allí ya sería mucho más fácil. Me parece alucinante que en una ciudad como Palma nos encontremos con estos problemas para encontrar un servicio de transporte, es difícil de explicar», critica Adrián.

«Yo no tengo coche, por lo que lo único que se nos ocurrió es que el niño le acompañara en bus hasta la plaza España y una vez allí, ya le dijera dónde coger un taxi. Botman vino con nosotros a casa y le prestamos una mascarilla y una tarjeta ciudadana para que pudiera subirse a la línea 8. Se portó en todo momento genial con Eiddryan, muy cercano, fotografiándose con él e incluso haciéndose vídeos. Nos agradeció que le ayudáramos, porque realmente se encontraba bastante perdido», explica el padre sobre la surrealista situación que les tocó vivir.

Eiddryan acompañó a Botman hasta la plaza España y, una vez allí, el futbolista ya no tuvo ningún problema para desplazarse hasta su hotel. Ha pasado algo más de una semana, pero el joven mallorquín todavía recuerda con mucho cariño ese inesperado encuentro. Desde Mallorca el Newcastle tiene, a buen seguro, un nuevo fan que seguirá muy de cerca la evolución de su nuevo futbolista. La cercanía de Botman, toda una estrella de la Premier, enamoró al joven Eiddryan que, si antes ya soñaba con convertirse algún día en un gran futbolista, ahora además ha entendido que, por muy famoso que seas, la humildad está por encima de todo.