Toni Valls buscará la guinda en el ‘Gran Premi’

Toni Valls, el profesional encargado de dirigir las últimas carreras de Jaragadi CL antes del ‘Gran Premi’, luchará este domingo por inscribir con letras doradas su nombre a la larga lista de profesionales que han logrado el triunfo en la clásica de los tres años.

El hombre que llevó a Magistral y Malone a ser dos de los mejores ejemplares nacionales entre los años 2005 y 2013, con los que disputó las mejores pruebas para caballos de su época en Son Pardo, luchará por poner la guinda a una campaña que le ha permitido guiar a uno de los favoritos al ‘Gran Premi’.

Una victoria de Jaragadi CL en la prueba de los 100.000 euros significaría la segunda victoria consecutiva de un hijo de Maharajah, tras la victoria el año pasado de Indio, con Damià Oliver.

Un triunfo que permitió al pueblo de Campos, de donde son Toni Valls y el propio Damià Oliver, celebrar la excelente victoria del ejemplar de Son Cosmet.

De igual manera, solo tres de los profesionales que disputarán la salida desde el primer pelotón todavía no han logrado el triunfo en el ‘Gran Premi’: Toni Valls, Jaume Fluxà y Toni Riera ‘Boveret’.

En un territorio dominado por los seis triunfos de Toni Frontera en el ‘Gran Premi’, Biel Pou, a las riendas de Juana de Font, mantiene intactas sus aspiraciones de igualarle como mejor profesional de la clásica de los tres años tras acumular cinco victorias.

En cambio, Toni Valls jugará a ganador con Jaragadi CL, donde luchará por saborear por primera vez las mieles del éxito en su primer gran triunfo en la clásica de Son Pardo.

Por su parte, Jaume Fluxà, encargado del entrenamiento de los ejemplares de la Cuadra Ladil, guiará a Japó de Ladil.

Hijo de One too Many y nieto de Muscles Yankee, lo tiene todo para luchar por una de las plazas de podio en esta carrera.

Japó de Ladil es un ejemplar de pequeño tamaño, aunque de gran corazón, al que se le resiste por el momento el triunfo en este año 2022. Su gran regularidad en las 18 carreras que ha disputado en el Hipòdrom Son Pardo le permiten mantener intactas su aspiraciones de lograr el primer triunfo en el ‘Gran Premi’ para la Cuadra Ladil.