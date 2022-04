La Primera División de fútbol sala llega a la recta final de la fase regular con casi todo por decidir. Apenas quedan seis partidos por disputarse y el Palma Futsal busca recuperar el terreno perdido con las derrotas de las últimas semanas. El Palma Futsal juega este viernes (20:00 horas / LaLigaSports) frente al Real Betis FS, en Sevilla, un partido de alto voltaje con tres puntos en juego que son cruciales para los objetivos de ambos equipos. Cada vez queda menos tiempo para cumplir con los objetivos y terminar el curso con buenos resultados. Los mallorquines han bajado a la quinta posición tras la derrota de la semana pasada ante Santa Coloma (2-7) por lo que no tendrían el factor pista de cara al play-off, que tienen muy encaminado con nueve puntos de ventaja sobre el noveno.

El reto es terminar entre los cuatro mejores para tener la ventaja de la pista en la primera eliminatoria, tal y como consiguió los últimos años. No será fácil porque casi todos los equipos a los que se tiene que enfrentar se juegan cosas. Sin ir más lejos, el Real Betis se juega la permanencia y ha despedido esta semana a Juanito, ex del Palma, para poner al frente a Ramón Martínez, que estaba en el filial. El equipo sevillano está en plaza de descenso de categoría y en cada partido se juega la vida, por lo que no va a ser un duelo nada sencillo.

El Palma Futsal necesita recuperar la identidad que ha marcado gran parte de su camino este año, con un equipo fuerte desde la defensa y resolutivo en ataque. Las lesiones y los problemas físicos que vienen arrastrando los jugadores en las últimas semanas ha reducido el número de efectivos disponibles y, además, que los que están en condiciones acumulen muchos minutos de pista, algo que ha pasado factura en algunos partidos. Para este partido, Antonio Vadillo no podrá contar con los lesionados Carlos Barrón, Chaguinha y Nando, que siguen fuera del equipo, además de Pope, que arrastra molestias en la rodilla. «Debemos recuperar nuestro juego, nuestra alegría, la intensidad física y cognitiva, jugar muy bien con balón y sin balón y ahí es cuando aparece el Palma que normalmente nos tiene acostumbrados», reconoció el preparador jerezano.