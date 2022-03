Un joven talento mallorquín sorprende en la élite del fútbol sala nacional y con tan solo 17 años recién cumplidos. Se trata de Nil Tent, juvenil de primer año, que debutó el pasado sábado en la máxima categoría siendo todavía un jugador juvenil de primer año. Lo hizo en el quinteto inicial del Palma Futsal y con una gran actuación. Incluso tuvo varias ocasiones para marcar como ya hizo en dos partidos amistosos con el primer equipo el pasado mes de enero. El fenómeno de Nil Tent está sorprendiendo al fútbol sala español por su talento, desparpajo, madurez y descaro cuando todavía es un jugador en edad juvenil. De hecho, ha pasado del División de Honor juvenil a jugar con el primer equipo directamente. Es el cuarto jugador en la historia del club que sale de la escuela infantil, pasa por todas las categorías inferiores y llega al primer equipo siguiendo los pasos de Junior, Toni Rosselló y Pope, que actualmente forma parte del primer equipo y con el que ayer compartió pista.

Nil es un talento que vive por y para el fútbol sala y que desde niño viene quemando etapas a una gran velocidad destacando en todos los equipos por los que pasa. Fue nombrado el mejor jugador de la “Mini Copa Valencia 2.019” liderando una gran generación de jugadores que alcanzó la final siendo uno de los equipos más jóvenes del torneo. Recibió la llamada de la selección española Sub18 siendo todavía jugador cadete. En los últimos años viene demostrando su nivel con el equipo juvenil de División de Honor cuando todavía era cadete y este año, el primero en edad juvenil, ya ha debutado con el primer equipo.

Antonio Vadillo afirma que le conoce "desde que estaba en la escoleta del club", y que tiene "unas cualidades tremendas para jugar a fútbol sala, con muy buenas condiciones para suposición que es la de pívot”, y destaca que es “humilde, trabajador, es un diez como persona y reúne todas las condiciones para que más pronto que tarde esté con nosotros”. Vadillo explica que no dudó en hacerle debutar “porque el talento no tiene edad y siempre he confiado mucho en él porque lo he tenido entrenando con nosotros y le venimos siguiendo, además de los buenos informes que viene aportando Jesús Illán, como coordinador de la cantera y entrenador que ha seguido todo su proceso de crecimiento. Además, la adaptación es fácil gracias a la metodología de trabajo y forma de jugar que tenemos implantada en el filial y en el juvenil. Estamos encantados. Es un jugador que siempre quiere mejorar. Es un chico que tenemos que cuidar entre todos pero también ser conscientes que tiene un gran potencial”.

Jesús Illán, coordinador de la cantera: "Tiene muy buena cabeza, es un jugador muy centrado para la edad que tiene"

Por su parte, Jesús Illán, coordinador de la cantera del club en Manacor, de donde sale Nil Tent, no se sorprende con la explosión de la joven perla manacorina porque “desde pequeño ya se veía que tenía muy buenas condiciones pero lo mejor es que tiene muy buena cabeza, es un jugador muy centrado para la edad que tiene y muy maduro. Es bueno técnicamente, fuerte y desde pequeño ya se veía que es un jugador que está llamado a triunfar si sigue por este camino".