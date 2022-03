Partido vital para el Andratx en su visita al Huesca B (12:00 horas, municipal de Santiago de Grañén y retransmitido por Footters), en donde se ha marcado como objetivo la victoria. Conseguir los tres puntos permitiría a los ‘gallos’ abrir hueco con las últimas plazas del Grupo 3 de Segunda RFEF y acercarse a puestos de permanencia.

El conjunto azulgrana está 4 puntos por detrás de los mallorquines y un triunfo de los pupilos de José Contreras les permitiría coger oxígeno, además de engancharse a los equipos que pelean por esquivar las dos últimas posiciones de descenso y la de promoción.

No habrá muchas variaciones en el once del Andratx, que con las bajas de las últimas semanas podría dar entrada en el once titular a Alex Murillo, fichado la semana anterior procedente del Extremadura. Con jugadores del equipo de Almendralejo también se ha reforzado el filial del Huesca, que ha incorporado esta semana al lateral derecho Luis Peleteiro y al mediocentro David García.