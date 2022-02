Emilio Nsue es recibido como un héroe

El jugador mallorquín Emilio Nsue, capitán de la selección de Guinea Ecuatorial, fue recibido junto a sus compañeros como un héroe en el aeropuerto internacional de Malabo tras el buen papel del combinado dirigido por Dani Guindos en la Copa de África, en la que ha alcanzado los cuartos de final. «Quiero agradecer a las ciudades de Bata, Niefang, Evinayong, Ebibeying, Mongomo, Mongomeyeng y todo el pueblo de Guinea Ecuatorial el inmenso cariño y apoyo recibido a nuestra llegada», escribió el exjugador del Mallorca, ahora sin equipo tras abandonar el Apoel de Nicosia, en su cuenta de Instagram. «No sabéis lo importante que fue para todos nosotros y para mí personalmente contar con semejante muestra de unión», prosiguió el capitán de Guinea Ecuatorial, que cayó ante Senegal por 3-1.

La selección fue recibida por una gran multitud de aficionados a su llegada al aeropuerto de Malabo, y Nsue, en nombre del equipo, fue obsequiado con una placa por parte del presidente del país, Teodoro Obiang.

«Quisiera compartir con todos una pequeña muestra de las emociones vividas, aunque soy consciente de que a través de unos vídeos no se pueden demostrar tantos sentimientos. En los vídeos no se puede apreciar la piel de gallina al ver al pueblo unido y coreando nuestros nombres, no se puede escuchar los latidos de mi corazón a mil por hora al ritmo de los aplausos, ni los ojos brillantes y miradas cómplices de jugadores y staff», concluye Nsue.