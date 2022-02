El mercado de fichajes invernal ha cerrado y los equipos tienen que fijarse en los futbolistas que se han quedado sin contrato para reforzar su plantilla si no han hecho sus deberes durante el mes de enero.

Diego Costa es el nombre que más destaca de esta lista. El delantero, ex de Atlético de Madrid, Chelsea o Rayo Vallecano, ha quedado libre tras su paso por el Atlético Mineiro. A sus 33 años tiene un valor de 5 millones en Transfermarkt.

Otro futbolista sin equipo es Laurent Koscielny. El veterano central de 36 años, ex de Arsenal, no tiene equipo tras su última etapa en el Burdeos. Internacional con la selección absoluta de Francia, su valor de mercado es de 3 millones.

La pareja de Koscielny en el centro de la defensa podría ser Edgar Ié. El exjugador del filial del Barcelona, con un valor de 7,5 millones de euros, ha terminado su contrato con el Trabzonspor. Su gran contra es una rotura de ligamento cruzado que le tendrá alejado de los terrenos de juego hasta junio de 2022. Tiene 27 años.

Otros jugadores que no tienen contrato son Jota Peleteiro, ex del Alavés, Clément Grenier, ex de la Roma y Rennes, Isaac Mbanza, ex del Huddersfield, Zé Luís, ex del Lokomotiv de Moscú, y Rodrigo Ely, ex del Alavés y Notthingham Forest.