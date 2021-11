El drama ha planeado este domingo en el campo del Sporting Sant Marçal cuando un jugador local de categoría juvenil se ha desplomado a siete minutos del final del partido. El futbolista se ha sentido mal y se ha tumbado sobre el terreno de juego. Tanto el cuerpo técnico del Sant Marçal como el del Atlético Rafal, equipo rival, han acudido enseguida a auxiliar al jugador, además de llamar a los servicios de emergencia. Al campo ha acudido la policía local y una ambulancia que, con el deportista ya consciente, se lo ha llevado al hospital para que se realizaran las pertinentes pruebas.

El encuentro, que iba 3-2 en esos momentos, ha sido suspendido en el minuto 83 por el colegiado Vicente Javier Almarche debido a la intranquilidad de los presentes. En el acta, el árbitro explica cómo ha sucedido. "Sufrió una aceleración anormal de las pulsaciones del corazón, no pudiendo moverse del terreno de juego teniendo que venir la ambulancia y personarse con el vehículo médico sobre el terreno de juego. La recomendación de los médicos fue de no moverlo del césped hasta que que no se le bajaran las pulsaciones y lo pudieran trasladar", reza.