El Rayo Vallecano, con tantos del argentino Oscar Trejo, el senegalés Pathé Ciss y el colombiano Radamel Falcao, goleó (3-0) en el derbi madrileño a un Getafe que falló un penalti, acumula su quinta derrota consecutiva y se queda con su técnico, Míchel, en una situación muy delicada.

En busca de dar con la tecla tras cuatro derrotas seguidas, y con la importante baja del centrocampista uruguayo Mauro Arambarri, Míchel trató de encontrar soluciones adelantando al medio al central Chema Rodríguez, dando entrada en el lateral derecho al canterano Juan Iglesias y subiendo al extremo al uruguayo Damián Suárez.

El primer aviso fue suyo con un disparo de falta al poste del turco Enes Unal, aunque esa acción fue un espejismo de lo que vendría después. Djené dio un manotazo a Randy Nteka y el árbitro, tras consultarlo con el VAR, decretó penalti. El argentino Oscar Trejo, desde los once metros, no falló.

Al Getafe se le complicó el partido con la lesión del centrocampista checo Jakub Jankto, al que sustituyó Vitolo, que no estuvo muy participativo en la primera mitad, en la que el Rayo llevó la iniciativa y se encontró muy cómodo sobre el césped, sobre todo causando peligro con la velocidad de Isi Palazón y el portugués Bebé por los extremos.

En la segunda parte Míchel sacó al delantero mexicano José Juan Macías y al centrocampista portugués Florentino Luis con el objetivo de dar otro aire al Getafe, pero no lo consiguió porque las ideas escasearon en el centro del campo y sus jugadores de ataque se mostraron muy desasistidos.

A los 70 minutos se produjo el momento más esperado por la afición del Rayo con la entrada de Radamel Falcao, al que se le vio con muchas ganas de participar y causar peligro en ataque, como el córner que provocó y que supuso el segundo gol de su equipo, obra de Pathé Ciss tras un pase de cabeza de Alejandro Catena.

El colombiano no quiso defraudar a su nueva afición y, a los 81 minutos, pidió un balón a la espalda de la defensa azulona, Pathé Ciss lo vio y Falcao no falló. Derechazo ante David Soria y gol.

El Getafe pudo recortar distancias con un penalti de Iván Balliu sobre Enes Unal pero el turco erró en su disparo porque Dimitrievski adivinó su disparo y lo desvió con una buena parada.

Con este triunfo el Rayo suma siete puntos y se sitúa en mitad de tabla, mientras que el Getafe encadena su quinta derrota consecutiva y sin estrenar su casillero de victorias se mantiene en descenso.

Ficha técnica:

3 - Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Saveljich, Catena, Fran García; Comesaña (Mario Suárez, m.89), Pathé Ciss; Bebé (Álvaro García, m.54), Trejo (Unai López, m.70), Isi Palazón (Sergi Guardiola, m.89); y Nteka (Falcao, m.70).

0 - Getafe: David Soria; Iglesias (Florentino Luis, m.46), Djené, Cuenca, Olivera (Mata, m.72); Damián, Chema Rodríguez (Macias, m.46), Jankto (Vitolo, m.13), Maksimovic, Aleñá (Jonathan Silva, m.72); y Enes Unal.

Goles: 1-0: M.8 Trejo, de penalti. 2-0: M.77 Pathé Ciss. 3-0: M.81 Falcao.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité cántabro). Amonestó a Bebé (m.7), Saveljich (42), Comesaña (45), Fran García (46), Balliu (85) y Pathé Ciss (90+4), del Rayo; y a Djené (8), Chema (m.18), Damián (38), Olivera (41), Aleñá (65), Enes Unal (83) y Macias (90+5) del Getafe.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Santander, disputado en el estadio de Vallecas de Madrid ante unos 5.000 espectadores.