Lolo pone fin a cuatro años vistiendo la camiseta del Palma Futsal. El ala pudo despedirse de un club que le ha llegado al corazón y del que afirmó que “a partir de ahora soy un aficionado más del Palma Futsal, menos los dos partidos que juegue contra ellos si estoy en la liga española. Estaré apoyando al equipo, le desearé lo mejor”.

Lolo se mostró agradecido al club por la apuesta que hicieron al traerle y por el trato recibido estas cuatro temporadas: “Agradezco al club la apuesta que hicieron conmigo hace cuatro años. Me voy un poco triste, tanto por dejar esta familia como por la falta del título, que era un objetivo que nos marcamos, pero me voy satisfecho por el trabajo hecho y por este último año que hemos realizado”, aseguró el cordobés.

El Palma Futsal se queda sin uno de sus capitanes y, aunque ha sido una decisión difícil, Lolo declaró que “se termina esta etapa. En la vida hay que tomar decisiones, hay un proceso largo, pero uno toma las decisiones pensando en lo deportivo y en la familia y en este caso ha salido así”.

El ala quiso terminar su comparecencia repasando lo que ha sido su trayectoria en el Palma Futsal desde que llegó y afirmó que “cuatro temporadas dan para mucho: momentos felices y tristes. Este año ha sido bueno, tanto en lo personal como en lo deportivo, pero me quedo con el vestuario, que ha sido increíble. Ha habido muchos cambios de jugadores y cada año el vestuario se ha renovado. Hay una base con Carlos y Tomaz, que me lo han puesto muy fácil”, y terminó asegurando que “el proyecto del Palma Futsal va para arriba y yo me quedo con que he ayudado a que cada año crezca un poco más”.