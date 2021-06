Tras anunciar hace dos semanas que varios patrocinadores abandonaban el proyecto de cara a la temporada que viene, el Voley Palma aún tiene la esperanza de encontrar alguna firma que les permita dar viabilidad a un nuevo proyecto en la máxima categoría del voleibol nacional. Como primer paso, el club palmesano se ha inscrito en la Superliga, aunque a final de mes deberá tomar una decisión definitiva sobre su futuro.

📝 Nos inscribimos y a final de mes se tomará la decisión definitiva pic.twitter.com/y30dgyaMVX — Urbia Uenergia Voley Palma (@ClubVoleyPalma) 14 de junio de 2021

El club da el paso porque tiene varias negociaciones abiertas y que se van a tratar con reuniones en las próximas semanas. Este hecho hace que, pese a no tener nada cerrado pero con algunas opciones cuya respuesta no se puede saber hasta las próximas semanas, el club se inscriba a la espera de novedades porque no tiene que confirmar la inscripción con el pago hasta principios de julio.

Ahora tiene algo más de dos semanas de margen para cerrar el patrocinio necesario para dar viabilidad a proyecto o renunciar a la plaza. El club lleva meses trabajando en la búsqueda de nuevas empresas que suplan la salida de los dos patrocinadores principales del club y ha mantenido conversaciones con empresas e instituciones buscando una solución para evitar la desaparición del club. De momento, hay varias opciones que pueden ser factibles pero se necesita tiempo para saber si realmente se pueden comprometer con el club para cerrar acuerdos que garanticen el proyecto de la entidad.

El Voley Palma tiene decidido que no saldrá a competir si no puede asegurar al cien por cien que podrá cubrir todos los gastos y compromisos durante toda la temporada por respeto a cuerpo técnico, jugadores y a todos los patrocinadores y colaboradores que llevan años colaborando con la entidad entendiendo que los clubes deportivos deben dar ejemplo y ser serios y respetuosos con todos los compromisos que adquieran. De momento, el futuro sigue en el aire pese a haber decidido formalizar la inscripción y ahora afronta dos semanas que ya serán definitivas para tomar la decisión final que queda pendiente de una serie de reuniones con posibles patrocinadores.