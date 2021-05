Ascenso a ACB del Palmer Palma: «Este equipo es capaz de todo, y más ahora en el playoff»

Una vez finalizada la liga regular y a las puertas de la primera eliminatoria del play-off de ascenso a la ACB, siete personas destacadas y conocidas de nuestro baloncesto – algunos con cargos representativos importantes y otros, exentrenadores del club – han valorado la trayectoria del equipo hasta la fecha y opinan del protagonismo que el Palmer Palma puede adquirir en estas eliminatorias. Todos ellos coinciden en lo esencial y aportan matices diferentes e interesantes que reflejan el sentir de una inmensa mayoría de aficionados mallorquines al baloncesto. «Positiva» y «extraordinaria» posiblemente sean los términos que mejor resumen la valoración que han hecho nuestros personajes del camino recorrido por el equipo hasta el momento. E «ilusionante» e «impredecible» su probable papel en el play-off.

El presidente de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears, Juanjo Talens, califica la travesía hasta este inicio de los cruces como de «sorpresa mayúscula» e incide en la apuesta diferente que esta temporada el club, que preside Guillem Boscana, ha llevado a cabo: «Ha roto los cánones y la ortodoxia que tenemos como prefijada en cuanto a cuestiones propias de equipos de estas categorías». Y como ejemplo destaca «la dirección conjunta de dos entrenadores, una clave de éxito, que ha funcionado perfectamente y que no queda más que dar la enhorabuena por ser un relato de entendimiento clarísimo».

Jordi Capó, director deportivo de la FBIB, reconoce que en una temporada complicada y habiendo pasado por momentos difíciles, Almansa en casa, «ver jugar al equipo ha sido divertido y muy agradable. Hacen un juego alegre, vistoso, agresivo, que en algún momento te pone de los nervios, pero que se ha demostrado que era la fórmula que se tenía que utilizar. Pau, Álex y los jugadores han estado excelentes. El balance, hasta la fecha, muy positivo».

José Luis Alberola, responsable del Programa de Tecnificación del Govern Balear, tilda de éxito lo conseguido: «La trayectoria ha sido excelente en función de cómo empezó y de cómo creíamos que se iba a desarrollar este nuevo proyecto; había poca gente que pensaba que esto podría llegar a buen puerto. La combinación de dos personas con mucha experiencia, Pepe y Quique, y luego dos entrenadores jóvenes de la isla con motivación y ganas de querer hacer algo importante, ha permitido a una serie de jugadores jóvenes y con proyección poder competir al máximo. Personalmente he disfrutado viéndoles jugar, han hecho un baloncesto muy vivo, muy abierto y que, teniendo partidos complicados contra equipos con presupuestos muy altos, han competido y han dado un éxito importante a nuestro baloncesto, jugar una fase de ascenso a la ACB».

As García, presidenta del Comitè Tècnic de la FBIB, entrenadora del equipo de EBA del club en 2007 y actualmente directora técnica del CB Campos, coincide con sus compañeros y destaca la importancia del modelo de trabajo elegido: «El Palmer Palma está sorprendiendo gratamente con la realización de una buena temporada y creo que gran culpa de ello la tiene el staff técnico. Este modelo de gestión deportiva que tan buenos resultados está dando en otros lugares deja claro que el trabajo en equipo es el futuro de este colectivo».

Xavi Sastre, director deportivo en el 2013 y 2014 y entrenador del primer equipo del club desde el 2015 hasta el 2017, utiliza los vocablos «espectacular» y «sobresaliente» para calificarla y reconoce que no esperaba que llegasen hasta donde lo han hecho: «Yo era de los que no pensaba, no por nuestra plantilla, que no la conocía, sino por el conocimiento que tenía de otras, que el equipo podría conseguir el sobresaliente que está consiguiendo. Si se lograse el ascenso, podríamos hablar de matrícula de honor». Y reconoce que ha valorado muy positivamente la recuperación que el equipo ha mostrado, después de perder algunos partidos de manera contundente.

Maties Cerdà, máximo responsable deportivo del equipo entre 2007 y 2014 en EBA y LEB Plata, con tres ascensos consecutivos en su mochila, destaca «el juego brillante que ha exhibido en los últimos meses» y añade: «La trayectoria ha sido claramente ascendente. Se empezó con derrotas, pero el equipo ha ido creciendo y se ha conseguido la clasificación de manera justa».

Martí Vives, habitual en las retransmisiones de IB3tv, responsable del programa «El Scouting» de la cadena SER, ligado al club como segundo entrenador del primer equipo durante ocho años y actualmente director deportivo del CB Pollença, coincide en la valoración: «La trayectoria es extraordinaria. A principio de temporada todos teníamos dudas, pero yo fui de los primeros que dijo que había que darles cien días y que luego podríamos juzgar el trabajo que se está haciendo. He visto todos los partidos de casa y casi todos los de fuera y puedo decir que la evolución ha sido extraordinaria. Los jugadores y el cuerpo técnico se han revalorizado. Por ejemplo, Pol Figueras estaba sin equipo, entrenando en Tarragona, esperando una oferta; llega a Palma como tercer base y se convierte en una de las piezas fundamentales. Es verdad que algunos jugadores tenían talento, porque el trabajo sin talento, no te lleva a estos resultados. Ahora bien, el trabajo diario ha sido mucho y muy bueno».

Y del play-off que se inicia este fin de semana, todos ellos están convencidos de que el equipo, una vez conseguido el objetivo de la permanencia, competirá y no descartan la sorpresa. «En el play-off se juntará la tranquilidad del trabajo hecho con la manera descarada de jugar de los jugadores y el resultado puede ser una bomba, son capaces de todo, pueden conseguir cualquier cosa», ha afirmado Jordi Capó. Alberola, por su parte, ha incidido en el factor presión y en el gen competitivo de la plantilla: «El baloncesto son sensaciones. Creo que ellos van a ir sin presión, van a intentar disfrutar de estas eliminatorias y, cuando un equipo cree, está unido y no tiene miedo a que las cosas puedan salir mal, el margen de consecución de éxito puede ser grande. Personalmente creo que lo van a hacer bien y que van a competir todos los partidos, aunque tengan delante equipos con más presupuesto y experiencia». Maties Cerdà ha recordado la dificultad que entraña una eliminatoria de ascenso y, aunque – ha reconocido – “hay equipos diseñados para ascender, con altos presupuestos, éstos, los grandes, no se pueden relajar”.

Juanjo Talens, Xavi Sastre y Martí Vives no descartan la sorpresa: “Este equipo es capaz de todo y más ahora, no me cabe ninguna duda de que van a plantar cara y no descarto la sorpresa”, afirma convencido el presidente de la FBIB. “Puede pasar cualquier cosa. Este equipo nos invita a soñar. Es un equipo impredecible. Tienen un juego de mucho 1x1, en algún momento algo anárquico y por experiencia puedo decir que defenderlo, es complicado. Y cuando el equipo se pone a defender, es espectacular”, observa Sastre.

Y Vives, después de afirmar que todo es posible, apunta como una de las claves: “Sin el factor cancha a favor, la clave es el primer partido, sorprender y después sentenciar en casa”. Por su parte la presidenta del Comitè Tècnic, As García, añade que el play-off “es algo totalmente diferente a la disputa de una fase regular” y recurre al aspecto defensivo como un hecho determinante en este tipo de partidos: “Si el Palmer Palma consigue un buen rendimiento defensivo que lleve a marcadores bajos, seguramente dará más de una alegría a su afición en esta fase de play-off”, apunta la presidenta del Comitè Tècnic. Sin duda, la ilusión se ha vuelto a instalar en los corazones de la afición mallorquina, que sueñan con ver de una vez a un representante en la máxima categoría del baloncesto español.