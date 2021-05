El Palmer Palma pone punto y final a la temporada regular este mediodía (12:30 horas) en la cancha de un Valladolid sin opciones de play-off. Una vez conseguida la semana pasada en Son Moix la clasificación para disputar las eliminatorias de ascenso a la Liga Endesa, el conjunto entrenado por Álex Pérez y Pau Tomàs buscará una victoria que le aúpe a la sexta posición y de esta manera enfrentarse en la primera eliminatoria de ascenso al tercer clasificado en lugar de hacerlo al segundo. La sexta plaza se conseguirá si los mallorquines vencen y Alicante no gana el encuentro que disputará como visitante ante Palencia. Cuatro son los equipos que luchan por ocupar las cuatro primeras plazas: Breogán, Coruña, Granada y Castelló. Habrá que esperar a que finalice la jornada en horario unificado para conocer el orden clasificatorio y saber el rival de los inmobiliarios en el primer cruce.

El hecho de que los pucelanos no se jueguen nada y los isleños ya tengan la clasificación en sus manos hace pensar que por primera vez en la liga el encuentro carecerá de la tensión y presión competitiva que les ha acompañado de manera obsesiva durante toda la competición. Nadie duda de las intenciones de victoria de los vallisoletanos y, por supuesto, tampoco del propósito de los de Ciutat por mejorar la clasificación actual, pero, como reconoció Álex Pérez, el sexto puesto no les ha quitado el sueño, ya que el objetivo principal, el de estar en el play-off, ya es una realidad. Además, visto el equilibrio existente entre los cuatro de arriba, a priori uno no sabe qué rival puede resultar menos difícil y complicado. El partido tiene que servir principalmente para terminar con buenas sensaciones – dentro de una semana comenzará la primera eliminatoria – para encararla en las mejores condiciones físicas y psíquicas, y para probar algunas cuestiones tácticas que pueden ser útiles dentro de siete días.

Para los de Pucela el partido sí será especial. Hugo López, con 60 partidos oficiales a sus espaldas, dirigirá su último encuentro como técnico vallisoletano, después de dos temporadas en las que llevó al conjunto blanquivioleta a la primera plaza de la LEB Oro 2019/2020 y a la disputa de la Copa Princesa, en la que se consiguió el ascenso a la ACB, pero que no se consumó por motivos económicos.

En el partido celebrado en Son Moix hace algo más de un mes, los locales vencieron por un contundente 98-81. En ese enfrentamiento Figueras y McDonnell destacaron en las filas isleñas y Kavas y De la Fuente en las castellanas.

La semana pasada los de negro vencieron en casa al Palencia por un apretado 69-67 y los del Pisuerga cayeron en la ciudad de la Alhambra por 90-85, desaprovechando la última bala de clasificación para el play-off. En ese encuentro el base Timmer tuvo una actuación brillante con 30 puntos (7/10 en triples, 11/14 en tiros de campo y 1/1 desde la línea de personal) y 31 créditos de valoración, lo que le permitió conseguir el MVP de la jornada. En lo que va de temporada, de hecho, solamente cuatro jugadores han sumado dos MVP semanales: Karamo Jawara (Palmer Alma Medierránea Palma), Filip Djuran (CB Almansa con Afanion), Ayoze Alonso (Tizona Universidad de Burgos) y el propio Timmer.

El atractivo del partido reside en saber si la victoria permitirá alcanzar la sexta plaza, en equilibrar el número de triunfos y derrotas (9) en la tabla clasificatoria, en la probatura de algún detalle táctico que sirva en un futuro inmediato y, principalmente, en conocer el rival de la primera eliminatoria del play-off.