El Real Madrid, acaudillado por un estoico Sergio Llull en los últimos minutos, dio la vuelta a un partido que fue perdiendo durante más de 30 y ganó por 80-76 al Anaddolu Efes. El equipo blanco sigue vivo.

Sin Walter Tavares, sin soluciones en los últimos tres partidos contra el Anadolu Efes, con un Vasilije Micic estelar y casi sin tiempo para reaccionar, el Real Madrid sacó el orgullo de un equipo campeón para alargar la serie.

El Real Madrid sorprendió de inicio con una defensa zonal 1-2-2, que mantuvo apenas dos minutos, para después iniciar la defensa en zona y pasar a hombre a continuación.

El resultado fue que el Anadolu Efes no anotó su primer punto hasta los 4.30 minutos. El problema fue que el Real Madrid no aprovechó la circunstancia y sólo consiguió un 5-0 en este tiempo.

A partir de ahí, el Real Madrid comenzó a pelearse consigo mismo en ataque. No le salió casi nada y poco a poco se fue frustrando.

El primer cuarto, entre unas cosas y otras, acabó en empate a 15, pero en el segundo acto y en los primeros 3 minutos el equipo turco consiguió un parcial de 2-12 (17-27) que obligó al Real Madrid a remar contracorriente.

Rodrigue Beaubois con tres triples sin fallo fue el martillo pilón de un Anadolu sin presión, que dio la sensación que sin jugar a tope de revoluciones le bastaba tirar de calidad individual en algunas acciones para dominar el marcador.

Shane Larkin con más de 14 minutos en pista no anotó un solo punto, fallando sus tres lanzamientos triples, pero el Real Madrid sufrió en cada ataque y acabó los primeros 20 minutos con solo 28 puntos anotados, por 38 del Anadolu.

Solo Fabien Causeur, con 9 puntos al descanso, pareció un poco más acertado, junto a Sergio Llull, 5 puntos. El Real Madrid anotó 2 de 12 triples y 9 de 19 de tiros de 2. Si a eso se unen las 9 pérdidas, está claro casi todo.

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, lo intentó todo, con la zona, no asignando un perro de presa ni a Larkin ni a Vasilije Micic, pero su equipo no aprovechó el bajo tono de los turcos en ataque, que no en defensa, y se fue hundiendo en sus propios fallos de cara al aro.

No cambiaron las cosas en el inicio del tercer cuarto, con el Anadolu anotando, con Micic estelar, y con el Real Madrid fallando tiros y cometiendo nuevas pérdidas, 30-45 (m.22).

El Real Madrid siguió luchando para no salirse del partido, pero la gran actuación de Micic (22 puntos en el minuto 27) deshacía en un instante todo el trabajo del equipo local, 40-55 (m.27).

Al final del tercer cuarto, 48-58, después de igualar el parcial con un 20-20, fruto de un trabajo agónico.

Con 48-62, en el primer minuto y 15 segundos del último cuarto y, sobre todo, con la sensación de que el Real Madrid no tenía la menor opción de intentar la victoria, el partido fue languideciendo.

Un triple de Llull y un tiro libre tras técnica a Larkin acortaron la ventaja, 55-64 (m.32.45). Y un 2+1 de Alberto Abalde dejaron la ventaja en 8, 58-66. Pero un triple de Larkin y otro más de Micic, volvieron a poner distancia de por medio en la pista, 59-72 (m.34).

Llull se erigió en el caudillo de un Real Madrid a la desesperada, de un equipo que luchó hasta el final en contra de un rival superior y de sus propios errores.

Cuando el partido parecía abocado al 3-0 turco, Llull siguió creyendo y a 57 segundos para el final Rudy Fernández con un triple lateral subió el 78-76. Llegaron los nervios para los turcos y el Madrid viniendo desde atrás, con un Usman Garuba haciendo un derroche físico como siempre, puso el broche, 80-76, a una victoria contra lo imposible.

80 - Real Madrid (15+13+20+32): Alocén, Carrol (7), Abalde (11), Tyus (10) y Garuba (10) -quinteto titular- Causeur (9), Rudy Fernández (3), Llull (20), Laprovittola, Taylor (2), Thompkins (8) y Vukcevic.

76 - Anadolu Efes (15+23+20+18): Larkin (6), Sanli (7), Moerman, Micic (29) y Simon (3) -quinteto titular- Beaubois (18), Anderson, Dunston (9), Singleton (4) y Pleiss.

Árbitros: Luigi Lamonica (ITA), Fernando Rocha (POR) y Anne Panther (ALE). Sin eliminados.

Incidencias: Tercer partido del playoff por el título disputado a puerta cerrada en el Palacio de Deportes (WiZik Center) de Madrid.