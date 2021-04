Rafel Nadal ya tiene la docena en Barcelona. El nuevo número 2 mundial logró ayer el 12º título en su pista al imponerse a Stefanos Tsitsipas por 6-4, 6-7 (8-6) y 7-5, en una batalla en la que el tenista griego salvó dos ‘match balls’ y perdió uno a su favor en el tercer set (5-4), en un final de infarto, a todo o nada, que el tenista mallorquín hizo suyo tras 3 horas y 38 minutos.

Sin duda fue la final más dura que nunca antes había tenido que afrontar Nadal en Barcelona desde que logró el primer título en el 2005. Un triunfo para sumar su 61 título en tierra y ganar el partido 452 en esta superficie en la que es el rey indiscutible desde ya hace dos décadas.

No empezó bien el tenista manacorí, que cedió el primer break (1-2), con muchos errores (10 no forzados) pero Tsitsipas no supo aprovechar el momento. El tenista griego dejó escapar dos ‘break points’ para el 4-1, a su favor. Y, a partir de ese momento, cambió la dinámica. Nadal encadenó cuatro juegos seguidos desde el 4-2 para acabar arrebatándole el set a Tsitsipas. El primero que perdía de los 17 ganados desde Montecarlo.

La final entre el mallorquín y el griego se convierte en una batalla de tres horas y 38 minutos de duración

En el segundo set se repitió la situación. Tsitsipas volvió a romper el saque de Nadal (1-2), pero el mallorquín recuperó la situación para hacer ‘break’ (3-3) y tomar ventaja con su saque hasta volver a romper el servicio de Tsitsipas.

Nadal tuvo dos pelotas de partido, pero Tsitsipas las salvó para romper el saque del isleño (5-5) y colocarse en el siguiente con un 0-40 que no supo aprovechar ante un Nadal que corrió poseso por cada bola hasta salvar el juego y colocarse 6-5 para, al menos, forzar el ‘tie break’.

A principios de temporada Tsitsipas le ganó a Nadal en el Abierto de Australia el ‘tie break’ que le permitió dar la vuelta al marcador y remontar dos sets para eliminarle en cuartos de final (3-6, 2-6, 7-6 (4), 6-4, 7-5).

El tenista griego salvó un 4-2 en contra y logró tener dos puntos de set (6-4) con saque en su poder. Nadal salvó los dos primeros, pero una doble falta permitió darle una nueva oportunidad a un Tsitsipas que ya no la desperdició.

El número dos del mundo alcanza los 87 títulos profesionales de los cuales 61 los ha ganado en tierra batida

Tsitsipas no se entregó en el tercer set y luchó para evitar el KO. Salvó un ‘break point’ pero Nadal consiguió apuntar el tercer ‘match ball’ con un «¡Vamos!» que celebró cuando el tenista griego envió la bola a la red para celebrar, tumbado sobre la tierra batida del Real Club de Tenis Bacelona, un triunfo como si fuera el primero de su vida, mientras Tsitsipas acababa hundido en la silla bajo la ovación cerrada de una pista central que albergó un reducido aforo de mil entregados espectadores por las medidas sanitarias.

Idilio

La docena de coronas conquistados por Rafel Nadal en Barcelona sitúan al Conde de Godó como el segundo torneo del cual atesora más títulos en su palmarés después de Roland Garros (13). Con la victoria ante Stefanos Tsitsipas, el manacorí desempata con los once entorchados que acumula en Montecarlo y sigue como el único tenista de la historia con diez o más títulos en tres torneos. De cerca le sigue Roger Federer con una decena de entorchados en los ATP de Basilea y Halle. Algo más lejos está Novak Djokovic quien, el pasado mes de febrero, se proclamó en Melbourne campeón del Abierto de Australia por novena vez en su carrera. Para Nadal este es el título profesional número 87 de su carrera, de los cuales 61 han sido sobre tierra batida confirmándole como el gran dominador.