Las dudas parecen olvidadas. Rafel Nadal estará este domingo (16.00 horas/Teledeporte) en la pista que lleva su nombre para defender un título, el del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, que ha ganado en 11 ocasiones, la última en 2018. En el mejor partido que ha disputado esta semana, el tenista mallorquín sumó su 65 victoria ante Pablo Carreño, al que se impuso por 6-3 y 6-2. La final deseada entre Nadal y Stefanos Tsitsipas, los dos favoritos se repetirá como en el año 2018, aunque ahora el tenista griego está ya en otro estatus.

Nadal apenas encontró oposición en el tenista asturiano, número 13 mundial, que encajó la novena derrota en sus enfrentamientos. Nunca en tierra le ha conseguido ganar un set y esta vez tampoco. Carreño solo respondió en el partido después de encajar el 5-1 de salida. Entonces, sin nada que perder, Carreño consiguió hacer el ‘break’, a los 29 minutos de partido (5-2), para apuntarse su siguente servicio con tres ‘aces’ y llegar a tener tres ‘break points’ para acercarse en el marcador 5-4.

Pero Nadal cortó de golpe las ilusiones del asturiano. El número 3 mundial se apuntó el siguiente juego y el set, para hacer dos nuevos ‘breaks’ a la salida de la segunda manga y colocarse con un 4-0 ya casi definitivo. Carreño solo pudo maquillar el set con dos juegos hasta que Nadal certificó la victoria en 1 hora y 29 minutos. Nadal se enfrentará en la lucha por el título a un Tsitsipas que llega como campeón la semana pasada en Montecarlo y que se adjudicó el pase al imponerse a Jannik Sinner por un doble 6-3.

El heleno sumó su novena victoria consecutiva desde que cayó en las semifinales del Masters 1.000 de Miami y sumó el decimoséptimo set consecutivo sin perder. El tenista griego impuso de nuevo su servicio y dejó claro su gran momento de forma.

El encuentro ante el heleno, que levantó el título en Montecarlo, se jugará a las 16.00 horas y lo emitirá Teledeporte

Nadal afirmó que es posible que el griego Stefanos Tsitsipas sea «el favorito» en la final del Barcelona Open Banc Sabadell, y que eso es algo que tiene que «asumir» este domingo cuando salte a la pista central del RCT Barcelona-1899. «Viene de ganar Montecarlo y aquí no ha perdido ningún set. Es una oportunidad para jugar con el mejor jugador del momento, y estoy preparado para ser competitivo y luchar por ganar un partido importante para mí«, declaró. Nadal se mostró contento por «haber ido dando pasitos» cada día en el torneo, pero advirtió que el nivel que está exhibiendo actualmente seguramente no le alcance para ganar Tsitsipas: «Cada día me he ido encontrando mejor, pero mañana -por hoy para el lector- tengo que dar un paso más grande para tener opciones reales».

El balear ya derrotó en la final de 2018 a Tsitsipas, quien se reveló como un tenista a tener en cuenta en el futuro en aquel abierto de la capital catalana. «Es un jugador joven que tiene pasión por el juego y es normal mejorar en tres años si trabajas cada día para aumentar tu nivel, que es lo que ha hecho él», opinó Nadal, quien definió al heleno, actual número 5 del ranking mundial, como «un tenista muy completo». «Tiene una derecha y una movilidad espectaculares, es muy agresivo, se va rápido para delante y saca bien. No tiene puntos débiles», destacó el rey de la tierra, aún falto de partidos en este 2021 para alcanzar su mejor versión. Por eso, insistió en que esta final será diferente a la mayoría de las que ha jugado en Barcelona. «Tengo mucho que ganar y poco que perder. Vamos a ver qué sucede», resumió.

Tsitsipas, por su parte, está ilusionado: «Estoy luchando al máximo por conseguir salir de aquí con el título, sería muy importante para mí encadenar dos semanas invicto y tener la oportunidad de irte de un torneo plenamente satisfecho y sin nada que reprocharte, es algo genial», confesó.