Cartulina morada | El negocio redondo de Florentino

Hay pocas cosas que se puedan hacer peor que el despropósito que, en los últimos días, ha llenado portadas e informativos de la actualidad deportiva. La Superliga europea de fútbol nació de culo, lo que de por sí ya implica algunas complicaciones, pero a todo eso hay que sumar los primeros pasos en falso que dio en su corta y, creo que ya, acabada vida. Una competición de tal magnitud no puede ser presentada a través de un comunicado a las 12 de la noche de un domingo. Dice poco de su departamento de comunicación y menos aún de su prestigio. El segundo paso en falso fue la comparecencia de Florentino Pérez, madre de la criatura, en ‘El Chiringuito’. Creo que no hace falta que les mencione presentaciones de jugadores en el fútbol regional balear con bastante más clase. Analizando el fondo, que es lo que realmente ha tirado atrás la competición, te das cuenta que en el mundo del fútbol existe una soberbia descomunal y que, aunque todos somos conscientes de que existe, nunca se nos hubiera pasado por la cabeza que alguien pudiera presumir de ella con tal desfachatez. No seré yo quien defienda a la UEFA, intermediario que abre el bolsillo y que poco o nada hace por un mundo que pide a gritos una revolución, pero me cuesta mucho entender que nadie, en el entorno del presidente del Real Madrid, le haya aconsejado o intentado conducir en una idea que, en el fondo, considero incluso necesaria. Quizás es ahora Florentino quien se ríe de todo el mundo pensando en la sanción que deberán abonar todos aquellos clubes -dicen que asciende a 300 millones de euros- que han decidido dar marcha atrás. Es la única lógica que le veo a un negocio que, una vez más, le habría salido redondo.