El once intratable de Xavi Calm

René Román, Luca Ferrone, Olaortua, Orfila, Peris, Cañas, Armando, Canario, David Haro, Manel Martínez y Vinicius Tanque. Cualquier balearico de cuna es capaz de cantar este once sin titubeos. Once futbolistas que han sido los elegidos por Xavi Calm para sacar las castañas del fuego al Atlético Baleares en este tramo final del campeonato. No hay dudas, al menos no las ha habido en los tres últimos encuentros, y si lesiones o sanciones no dicen lo contrario, seguirán siendo los once elegidos por Xavi Calm para lograr la ansiada permanencia en la Primera División de la RFEF.

El conjunto blanquiazul va como un tiro, pocos podían imaginárselo cuando, aquel 8 de marzo, la entidad de la Via de Cintura anunció la destitución de Jordi Roger y la llegada al banquillo de Xavi Calm. Desde entonces el equipo todavía no ha perdido un solo partido y, no solo eso, ha ganado sus cuatro últimos encuentros para meterse de lleno en la lucha por el objetivo.

Al paso por el ecuador de la segunda fase del campeonato, el Atlético Baleares es el único equipo del Grupo V-D, en el que quedó enmarcado, que ha conseguido pleno de victorias en las tres jornadas que se llevan disputadas hasta el momento. Pese a empezar el segundo tramo con hasta cuatro puntos de desventaja sobre el primer clasificado (Rayo Majadahonda) y tres sobre el segundo (Villanovense), el conjunto blanquiazul ha conseguido recortar distancias para ocupar la segunda plaza y colocarse a un solo punto del actual líder de la tabla.

Por delante tan solo quedan tres partidos (Don Benito, Villanovense y Mérida), pero los mallorquines, que se juegan toda la temporada en estos tres encuentros, ya saben lo que es ganar a estos tres equipos de la división de bronce del fútbol español. Xavi Calm no ha revolucionado nada, pero ha conseguido dotar de confianza a un vestuario que en estos momentos se siente invencible.