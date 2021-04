El Atlético Baleares resiste al Mérida y suma un nuevo triunfo

A Xavi Calm le funciona su plan, de ahí que el técnico del conjunto blanquiazul toque el menor número de teclas posibles partido tras partido. El preparador catalán tiene un once claro que funciona, se entiende y, sobre todo, le cierra resultados. La confianza es ciega en René bajo palos, lo mismo que en una defensa que, este mediodía, pasó ciertos apuros en la segunda parte del encuentro. Armando es el gran descubrimiento de esta segunda fase del campeonato, igual que un Manel que, además de entenderse a la perfección con Vinicius Tanque, crece en cada encuentro.

El partido comenzó equilibrado en un Estadi Balear en el que 400 socios pudieron presenciar el duelo desde las gradas, pero no tardó el Baleares en desequilibrar la balanza a su favor con un tanto de José Peris desde los once metros. En el minuto 6, los mallorquines orquestaron una contra. Vinicius peleó un balón hasta la extenuación, buscando más provocar una pena máxima que rédito en la jugada. Montoya derribó al atacante brasileño, que con poco se tiró sobre el verde. El colegiado valenciano señaló una más que dudosa pena máxima que José Peris transformó desde los once metros (min. 8).

Si en algo ha madurado este equipo desde la llegada de Xavi Calm al banquillo es en la insistencia que muestra a la hora de intentar cerrar los partidos. Pese a la ventaja, el Baleares siguió intentándolo ante un rival que se vio superado en todo momento y que apenas dio trabajo a René. En el 25, el árbitro compensó su error en el penalti señalado a Vinicius y se limpió las manos en una jugada muy clara en la que Manel acabó derribado en el interior del área. Al filo del descanso, Vinicius culminó un contragolpe para fusilar a Javi Montaya y dar tranquilidad a la grada. Mejor no se podían poner las cosas.

La segunda parte empezó con otra jugada polémica en el área del Mérida. Canario se fue al suelo, pero el árbitro no se atrevió a señalar pena máxima. En cambio sí lo hizo en el 73, esta vez en el área contraria, a un Cordero que recriminó al colegiado, en numerosas ocasiones, piscinazo del rival. Dani García recortó distancias (2-1). Quedaba un cuarto de hora de encuentro y el Mérida puso una marcha más para subir la tensión del aficionado blanquiazul. La volvió a tener Dani García, en un balón dividido con René, que Olaortua tuvo que sacar bajo los tres palos y pese a la insistencia del conjunto extremeño y los evidentes nervios que mostró la zaga blanquiazul en los últimos instantes, el Baleares consiguió mantener esa ventaja mínima en el luminoso y alzarse con el triunfo.

El conjunto blanquiazul ocupa la segunda posición de la tabla, empatado a puntos con un Villanovense que ayer hizo los deberes y se impuso al líder de la tabla, el Rayo Majadahonda. Se aprieta la clasificación del grupo V-D y el Baleares disputará la semana que viene una nueva final frente al Don Benito. No hay margen de error, son conscientes, pero el equipo no cede en su empeño.

Ficha técnica:

Atlético Baleares: René, Luca Ferrone, Peris, Olaortua, Pedro Orfila, Armando (Cordero, min. 63), David Haro (Alberto Gil, min. 69), Cañas, Canario (Cristian, min. 84), Manel y Vinicius (Coro, min. 63).

AD Mérida: Javi Montoya, Erik, Marc Carbó (David Rocha, min. 61), Chirri, Rubén Valverde (Zarzo, min. 46), Álvaro Barbosa, Selfa (Robles, min. 46), González, Tovar (Cinta, min. 81), David García y Marc Fraile.

Goles: 1-0: José Peris, desde el punto de penalti (min. 8). 2-0: Vinicius Tanque (min. 41). 2-1: Dani García (min. 71).

Árbitro: Claudiu Muresán (Comité valenciano).

Tarjetas amarillas: Carlos Selfa (min. 24), Nacho González (min. 57), Vinicius Tanque (min. 61), Canario (min. 84),

Tarjetas rojas: Chirri (min. 92).