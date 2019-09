Fernando Roig: "Javi Venta no me reconoció haber recibido dinero"

El consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, afirmó que el jugador Javi Venta no le reconoció haber recibido dinero del Zaragoza, en alusión al presunto amaño del encuentro del Levante y el equipo aragonés.

Así lo señaló en su comparecencia como testigo en el caso, en la que también indicó que un año después de aquel partido, Venta le habló de que "se oían cosas extrañas" sobre el club aragonés, aunque negó que el jugador le hubiera transmitido que se había comprado ese encuentro.

"Javi Venta solo me dijo que tuviéramos cuidado porque había cosas raras. Se refería al Zaragoza sin más. Eso es lo que creo que le transmití a Tebas. Pruebas no tenía ninguna", señaló Roig. Además, recordó que existía "una rumorología muy grande sobre que el Zaragoza, aparentemente, conseguía ganar fácilmente los últimos partidos de Liga", pero agregó que no tenía ninguna prueba sobre ello.