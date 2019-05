Guillem Boscana: "En sueños he subido muchas a veces a la ACB"

A falta de dos días para que el Iberojet Palma salte a la pista del Bilbao Arena de Miribilla para luchar por el ascenso a la ACB, el Iberojet Palma organizó ayer un 'media day' con toda la plantilla y miembros de la directiva. El presidente del club, Guillem Boscana, calificó de "éxito" la posibilidad de viajar a Bilbao para disputar la 'Final Four'. "Ir a Bilbao es un éxito soñando desde el principio. Mucha gente nos criticó con el lema de la campaña de socios, pero queríamos expresar más bien un deseo que teníamos y al final, los hechos nos han dado la razón. Todavía no hemos subido a la ACB, pero estamos donde queríamos y en el momento oportuno", declaró ante los medios. "Si conseguimos ganar el sábado y el domingo, sería un éxtasis", añadió.

Además, reconoció que en su pasado nunca había pensando en tener esta posibilidad. "En sueños he subido muchas veces a la ACB. Pero ya dicen que los sueños, sueños son. Es muy complicado lo que hemos hecho y es de un mérito muy grande, pero no me lo pensaba nunca esto", señaló.

Sobre la posibilidad de salir victoriosos de esta cita, Boscana no garantizó con total firmeza que el equipo ascienda a la ACB ya que, para eso, hace falta el apoyo de varias partes. "La opción está pensada, pero evidentemente las personas que nos tienen que ayudar para cumplir el objetivo, ahora mismo no nos pueden contestar. No hay nadie, excepto Barça y Madrid, que puedan hacerlo sin un apoyo institucional, y aquí no va a ser otra excepción. De momento, los apoyos institucionales lo que nos dicen es que cuando estéis, venid y hablaremos", indicó.

En este sentido, el CEO de Avoris, Gabriel Subías, aseguró que como patrocinadores del club tenderán una mano para hacer realidad el sueño. "Nosotros estaríamos encantados. En nuestra modesta aportación, siempre que haya una apuesta a largo o medio plazo, a nosotros no nos asusta nada", declaró.

Asimismo, el presidente de la entidad deportiva reconoció que tiene estudiado el caso por si se da la situación. "Las condiciones me las sé de memoria, pero una cosa es saberlo y otra es conseguirlo. Tenemos el ejemplo del Menorca de que una vez que has subido se te abren muchas puertas que ahora mismo te dicen, 'si ganas, ven a vernos'. La implicación es mucho más fácil de conseguir una vez se haya ganado y no cuando se habla de hipótesis", argumentó.

En lo meramente deportivo, Boscana subrayó que será un reto muy complejo, aunque admitió estar satisfecho con el rival de semifinales. "Los cuatro equipos pueden ganar la 'Final Four' perfectamente. Si tengo que decir que si me hubieran dado a escoger un equipo para semifinales, hubiese elegido al Ourense. Es un equipo que juega muy parecido a nosotros y a partir de este juego, nuestras posibilidades de ganar aumentan", resaltó confiado.

Sobre su silencio mediático, Boscana señaló que es una decisión en conjunto con el club por su error en las polémicas declaraciones machistas sobre las árbitras. "Como ya dije en la presentación de Gluditis, el día 6 de noviembre está borrado de mi cabeza. Me equivoqué, pedí disculpas y a partir de aquí, borrón y cuenta nueva. El club y yo creímos que lo más oportuno era que yo me apartara un poco salvo en determinados momentos como el de hoy. Tengo claro que me equivoqué pero esto no puede durar para siempre y en la mejor semana del club, tenía que estar aquí", concluyó.