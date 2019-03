El número uno de Carlos Moyá se exhibe en la Rafa Nadal Academy de Manacor

El 15 de marzo de 1999 es una fecha marcada con letras de oro en la historia del tenis español. Aquel lunes, por primera vez un jugador nacional, el mallorquín Carlos Moyá, lograba subir hasta el número uno del Ranking ATP en la Era Abierta (vea aquí las imágenes). Hasta entonces, otros espapñoles habían ganado títulos, firmado victorias memorables, conquistado Grand Slams, pero nadie había sido el mejor jugador del mundo hasta entonces, hasta que lo consiguió Carlos Moyà, hoy Director Técnico de la Rafa Nadal Academy by Movistar.



Carlos Moyà se convirtió entonces en pionero y modelo a seguir para la generación más brillante del tenis español. Más tarde, Juan Carlos Ferrero (el 8 de septiembre de 2003) y Rafael Nadal (el 18 de agosto de 2008) siguieron los pasos que hace 20 años ejecutó el mallorquín para demostrar al resto que nada era imposible. Los tres tienen el privilegio de haber sido número uno.



El trofeo de número 1 que la ATP entregó a Carlos Moyá está ya expuesto en el Rafa Nadal Museum Xperience junto al que le fue entregado a Rafa en 2008. Todos los aficionados al tenis y al deporte que deseen verlo podrán hacerlo durante las próximas semanas en las instalaciones del Rafa Nadal Sports Centre.





Great memories of @Charlymoya!! On this day, 2??0?? years ago, he became ??1?? of the @ATP_Tour. VAMOS!

??: @TennisTV pic.twitter.com/icP83SsUgG