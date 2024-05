Los mallorquines: famosos por seguir a Taylor Swift por todo el mundo

“Are we out of the woods yet?”: para los fans mallorquines de Taylor Swift, la respuesta es un rotundo sí. La dedicación de los 'swifties' no conoce fronteras ni obstáculos, y su fervor por vivir en directo un concierto del Eras Tour es tan fuerte que están dispuestos a cruzar bosques, mares y cielos. La plataforma de venta de entradas hasta ha tenido que diseñar sistemas con filtros aleatorios para evitar la reventa masiva, pero ni siquiera estos desafíos tecnológicos pueden detener a los verdaderos fans de la cantante, que esta semana aterriza en Madrid para dos citas únicas. Este ha sido el caso de varias fans mallorquinas que, tras quedarse sin entradas para los conciertos de la capital, decidieron seguir a su ídolo más allá de las fronteras españolas.

Irene y María: rumbo a Polonia

Irene y María, estudiantes de odontología en Palma, no se dejaron desanimar por la dificultad de conseguir entradas para ver a Taylor Swift en Madrid. Después de varios intentos fallidos, lograron superar los temidos filtros aleatorios y se hicieron con dos plazas para un concierto en Polonia. Con mucha emoción, cuentan los días que faltan para viajar en agosto y ver a su ídolo en directo.

Paula: una experiencia inolvidable en Lisboa

Otra fan, Paula, de La Vileta, decidió no rendirse tras no conseguir entradas en España y se aventuró a Lisboa para ver a Taylor Swift junto a su novio. “Mi novio, al que he convertido en medio swiftie indirectamente, y yo fuimos juntos. Fue una experiencia increíble. Llevábamos esperando el concierto desde hace bastante tiempo. Me hice más fan de Taylor durante la cuarentena y desde entonces tenía muchas ganas de disfrutarla en vivo”, relata Paula.

El conjunto de Paula inspirado en el videoclip de 'You Need To Calm Down'. / DM

Cuando se le pregunta sobre su parte favorita del concierto, Paula no duda en responder: “En general, todo el concierto me gustó bastante porque, lejos de ser fan, considero que es un espectáculo increíble que cualquiera puede disfrutar. Aun así, si me tengo que quedar con una parte sería la de la era de 'Reputation', es simplemente épica”.

La magia del vestuario: inspiración en ‘Lover’

El vestuario es una parte esencial de la experiencia de los conciertos de Taylor Swift, y muchos fans optan por vestirse inspirados en sus diferentes eras musicales. Paula decidió rendir homenaje a la era ‘Lover’ para el concierto en Lisboa. “Opté por la era ‘Lover’, no solo porque es de mis álbumes favoritos sino porque su estética con colores tan vivos y rositas era lo que más me apetecía llevar para la ocasión. Me inspiré en uno de los outfits que lleva Taylor en el videoclip de ‘You Need to Calm Down’, donde lleva un abrigo rosa y debajo un bikini ochentero”, explica Paula con entusiasmo.

Un movimiento global

La devoción de las fans mallorquinas por Taylor Swift es un reflejo del fenómeno global que representa la artista. Esta pasión compartida no solo fortalece la comunidad de fans, sino que también crea recuerdos imborrables. En definitiva, la dedicación y el amor de los fans mallorquines por la norteamericana demuestra que la música puede trascender fronteras y unir a personas de diferentes lugares en torno a una pasión común. Ya sea en Polonia, Lisboa o cualquier otra ciudad del mundo, los swifties siempre encontrarán la manera de estar cerca de su ídolo y vivir momentos inolvidables. Ahora, empieza la cuenta atrás para los conciertos de Madrid, donde a menos de 12 horas de las citas, ya hay gente acampando y el Estadio Santiago Bernabéu ha recibido docenas de tráileres con material para el espectáculo.