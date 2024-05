Pañales y pulseras: imprescindibles para el concierto de Taylor Swift en el Bernabéu

Más de 120 mil personas, entre ellas cientos de mallorquines, se están preparando para invadir la capital. Madrid se teñirá de colores y música para recibir a Taylor Swift, la cantautora del momento, con más de una docena de permios Grammy, que presentará su Eras Tour en el Santiago Bernabéu en dos conciertos, hoy y mañana. Se espera que la parada española de la gira sacuda la economía del país con un impacto cercano a los 100 millones de euros entre hostelería y ocio. A tan solo 48 horas del evento, la ciudad ya ha sido testigo de impactantes imágenes como las de filas de tráileres sin fin con material para el escenario o fans acampando bajo el sol.

Mallorquines por el mundo

No les pidas que se calmen (You need to calm down), tampoco que sus sueños son demasiado descabellados (Wildest Dreams), porque seguro que te repetirán 13 veces que subestimas con quien estás tratando (Red). Y no es por menos, el ejército ‘swiftie’ es conocido por agotar las localidades en todos los conciertos que la artista anuncia, sea cual sea el tamaño del estadio o la ciudad. Tal es la locura, que hasta la plataforma de venta de entradas ha tenido que idear un sistema con varios filtros aleatorios para poder acceder a la compra y así evitar las reventas masivas.

Debido a la alta demanda, muchos fanáticos optan por intentar acceder a la venta de otros países, para probar suerte. Este fue el caso de las mallorquinas Irene y María, estudiantes de odontología, que, tras quedarse sin entradas para los conciertos de Madrid, consiguieron pasar los temidos filtros aleatorios y hacerse con dos plazas para ver a Taylor Swift en Polonia, a donde viajarán en Agosto.

Disfraces e intercambio de pulseras

Para los fans con más suerte, como Alicia, de Bunyola, en cuestión de horas podrán lucir sus elaborados trajes -una tradición del Eras Tour, además del intercambio de pulseras de la amistad-. “He optado por customizarme una camiseta inspirada en el disco de ‘Reputation’. En el concierto casi todo el mundo se disfraza inspirándose en alguna canción o disco de Taylor Swift. También, mis hermanas y yo llevamos toda la semana haciendo pulseras con mensajes para regalar o intercambiar con la gente”, cuenta la joven universitaria a este medio.

Entre hoy y mañana, se desplegará todo un dispositivo policial por el recinto del Estadio del Real Madrid. Un concierto de casi cuatro horas de duración que se ha hecho viral en las redes sociales debido a vídeos de fans que aseguran haberse comprado pañales para aguantar toda la velada sin ir al baño y, así, no perderse nada. La cita repasará uno por uno todos los álbumes, o “eras”, de la cantante hasta el más reciente, The Dead Poet’s Apartment, si hay suerte.

Recomendaciones para el concierto

Si te encuentras entre esos mallorquines afortunados que viajarán estos días a Madrid, debes saber que la mejor opción para llegar hasta el estadio será por las paradas de Metro de Santiago Bernabéu (L10) y Concha Espina (L9), o mediante los autobuses urbanos 14, 27, 40, 43, 120, 126, 147 y 150. Las calles quedarán cortadas horas antes de los encuentros, que tendrán lugar en el nuevo campo con césped retráctil que servirá para acoger una variedad de eventos culturales de gran magnitud. Para todos aquellos que ya están haciendo cola, desde Diario de Mallorca os recordamos que es imprescindible una buena hidratación y dosis de protector solar, pero lo más importante es disfrutar como si tuvieras 22.