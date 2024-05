Jaume Tugores: «Cada vez que Mark Knopfler entra con una guitarra da la sensación de que te esté abrazando»

El 12 de agosto el músico británico Mark Knopfler, fundador y guitarrista de Dire Straits, cumplirá 75 años. ¿Con qué se queda de una figura tan poliédrica como él?

Hay muchos aspectos de Mark Knopfler que me gustan, sobre todo, la forma de tocar la guitarra. Aunque solo hiciera el sol mayor todo el tiempo, la mano derecha que tiene, su toque, el feeling, es algo que me encanta, y solo por eso lo seguiría escuchando. Dire Straits fue mi grupo favorito en mi adolescencia. Me reconforta escuchar su voz. También me interesa su manera de componer, tiene un don para las melodías bonitas. Aunque haya perdido agilidad con los dedos, psicomotricidad, el talento musical sigue ahí, como demuestra en su último disco, One deep river, con canciones que me encantan.

¿Qué le ha cautivado de este su último trabajo?

Desde hace muchos años me fascina que suenen tan bien sus discos, la calidad del sonido, de todo, de la voz, las baterías, la mezcla, las guitarras, me parece alucinante. Sus discos me parecen joyas sonoras. Y a nivel artístico me ha sorprendido el nivel de las letras, cómo están empastadas con las melodías.

¿Con cuáles de sus canciones le rendirá homenaje en Can Tàpera (Fundació Sa Nostra) el próximo 31 de mayo?

He escogido un tema de cada una de las 9 bandas sonoras que firmó para el cine (Un tipo genial, La princesa prometida, La cortina de humo...), los temas principales de esas películas, que al mismo tiempo son los más melódicos. Todo es música instrumental porque es a lo que me dedico yo y donde conecto con él. En ese campo puedo desarrollar mis ideas musicales y hacerlo a mi manera, brindar mi versión de la música de Mark Knopfler.

¿Se puede decir que la suya es una música que despierta imágenes en el oyente?

Precisamente el otro día leía una entrevista de alguien que decía que su disco preferido era el Making Movies de Dire Straits y opinaba que las letras de Mark Knopfler ya en esa época eran muy visuales, como de guion cinematográfico, lanzando en todo momento imágenes. Estoy de acuerdo con eso. Y creo que con las melodías también lo consigue. Él rechaza mucho su labor como compositor de bandas sonoras, se siente muy malo, dice que hay gente que lo hace mucho mejor, y entiendo lo que quiere decir: con su música no hace exactamente cine, como sí hacen John Williams, Morricone o Nino Rota, que conducían la historia o daban pistas de aquel personaje. Yo creo que Mark Knopfler ve claro que no tiene esa capacidad de hacer música casi clásica, con recursos de orquesta, pero capta muy bien la atmósfera y la sensación general que quiere dar la película con su melodía. En eso es muy acertado y lo logra en las 9 películas.

El guitarrista y compositor Jaume Tugores, en las instalaciones de este diario. / DM

¿Ve alguna conexión entre sus dos maestros: Morricone y Knopfler?

Sé que a Mark Knopfler le gusta Ennio Morricone. Once Upon a Time in the West, el primer tema de Communiqué, el segundo álbum de Dire Straits, está un poco dedicado a Morricone. El título está sacado de la película de Sergio Leone Hasta que llegó su hora y los Dire Straits, en un viaje a Roma, para un concierto, le dedicaron el tema a Morricone. Lo que no sé es qué opinión tendría Morricone de Dire Straits, supongo que no le interesaba mucho porque era muy intelectual con la música. Aparte de los grandes clásicos le interesaban cosas bastante contemporáneas, atrevidas. Siempre decía que no le gustaban las melodías y sin embargo son su gran fuerte.

Usted quiso conocer a Morricone y también viajó hasta Roma para ello.

Viajé a Roma pero él no estaba. Su mujer [María Travia] me invitó a un café. Le entregué una carta y le encantó. Morricone no me llegó a contestar. Ella me dijo que si él llegaba a venir por España lo buscara porque seguro que se acordaría de mí. Pero nunca llegué a ir a un concierto de Morricone en España.

Morricone murió en 2020, sin embargo aun tiene tiempo para conocer a Knopfler.

El tema que he compuesto este año y con el que le rindo homenaje, The sound of embrace, se lo he enviado a Guy Fletcher, el teclista de Dire Straits y su brazo derecho, el que produce sus discos en la actualidad; y también a su mánager personal. Les he escrito a los dos, dos veces. De momento no he recibido ninguna respuesta. Sé que Mark Knopfler es un artista muy querido que ha inspirado a muchos guitarristas, es decir, lo que me ha pasado a mí no es algo único. Supongo que recibe muchas felicitaciones y muestras de cariño, y está para otras cosas.

¿Es usted amigo de las bandas tributo?

Musicalmente a mí no me gustan aunque tengo amigos que se dedican a esto, personas encantadores y músicos muy buenos, con un amor muy grande por la música y los grupos que les gustan. Sabiendo que es una imitación, yo no lo disfruto, a mí los tributos no me llegan, pero me parece un trabajo bueno como cualquier otro para un músico.

¿Por qué considera el de Knopfler un sonido que abraza al oyente?

Porque cada vez que entra con la guitarra da la sensación de que una persona te está abrazando, como si fuera un amigo, alguien próximo, cálido, que te sonríe. Son sensaciones que tengo cada vez que entra su guitarra, incluso cuando hecho colaboraciones, con Dylan o Van Morrison, incluso también cuando canta, por la tesitura, tan grave, pero tiene una dulzura…

En Mallorca tenemos al doble de Mark Knopfler: Toni Pastor.

Es verdad que físicamente se parece un poco…. ¡y toca increíble! Realmente Toni Pastor cada vez que entra por la guitarra da una sensación muy buena, siempre sabe lo que tiene que hacer para que quede bien en el momento en que entra. En ese sentido lo considero un guitarrista buenísimo. Siempre tiene la frase justa en el momento adecuado.

En Can Tàpera, y en el resto de conciertos programados este año, le acompañarán el violonchelo de Biel Fiol y el saxo de David González.

Mi idea de este formato era como reducir una orquesta escogiendo un representante de cada sección. Creo que el sonido global funciona bastante bien pero al escribir los arreglos me da muchísimo trabajo porque son tres timbres similares, es decir, que los tres instrumentos en las canciones hay ocasiones en que pueden chocar. Sería más fácil con un contrabajo, una flauta y una guitarra, pero es un reto y creo que con los años he conseguido una manera de trabajar que funciona bastante bien. Tengo muchas ganas de presentar estos arreglos nuevos, primero en Can Tàpera y, posteriormente, en Galicia, a principios de julio, a finales de agosto en Santa Maria del Camí, y ya en octubre en Palma, en el Palau de Congressos.

Suscríbete para seguir leyendo