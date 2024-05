El pianista James Rhodes clausurará el Atlàntida Mallorca Film Festival

El popular pianista James Rhodes protagonizará la gala de clausura del Atlàntida Mallorca Film Festival, que se celebrará el domingo 28 de julio. El broche a la 14 edición del evento cinematográfico, que comienza diez días antes (el viernes 19), será su concierto y la proyección de la serie de animación familiar Jimmy y la tecla mágica, que acerca a los niños a la música clásica y está apadrinada por el compositor y pianista británico.

Además, esa noche se entregarán los Premios Masters of Cinema a estrellas de la gran pantalla, unos galardones que se darán a conocer a finales de junio. El impulsor y director del Atlàntida, Jaume Ripoll, avanzó este jueves una parte de la programación audiovisual y toda la musical en una presentación que tuvo lugar en Es Baluard Museu.

Destacó que el festival bate este año récord de participación isleña, con 22 cineastas, y citó algunos de los siete largometrajes y 15 cortos de la Sección Talent Balear que se estrenarán, entre ellos Un paseo por el Borne, la ópera prima del mallorquín Nick Igea, rodada en la isla y protagonizada por Rodolfo Sancho, Natalia Verbeke y Ruth Gabriel. También se proyectará el nuevo documental del ganador de un Goya Carles Bover, Benín, infàncies robades; además de los trabajos de los premiados Miguel Eek (La carga) y Marga Melià (Cien libros juntas); y el de Pere Sastre (El salón), centrado en un popular y controvertido salón queer abierto en Eivissa en los años 70.

Música y cine

Uniendo música y cine, marca de la casa del festival, anunció el estreno en España del documental Blur: To the end, sobre la famosa banda de britpop de los años 90, dirigido por el cineasta experto en videoclips Toby L. El largometraje retrata el encuentro del grupo con motivo de su regreso sorpresa el año pasado y los muestra desde un punto de vista íntimo tanto en el estudio de grabación como en su última gira, que culminó con un gran concierto en Wembley. El otro documental sobre un grupo de música es Stay Homas, la banda que no debió existir. El trío catalán que triunfó en redes sociales durante la pandemia actuará en Ses Voltes tras la proyección.

Más conciertos gratuitos en los diez días de festival serán los de Alizzz, que presenta Conducción temeraria en una de las tres únicas actuaciones en España; Samuraï; los eurovisivos Nebulossa y Alfred García; Christina Rosenvinge; los más actuales Rusowsky, Ralphie Choo y Pablopablo; los cantantes emergentes Julieta, Maria Hein y Clara Peya; las bandas de indie Morreo y Fades; los cantautores Vicente Navarro y Miquel Serra; y los pinchadiscos Aina Losange (que este jueves amenizó la velada), Sideways y Ojeras Hidratadas, tal como enumeraron sobre el cartel musical del Atlàntida.

Se presentó además el jurado de la Sección Oficial Internacional y de la Nacional. La primera, dotada con un premio de 10.000 euros a la mejor película, tendrá de tribunal a la actriz ganadora de la Concha de Plata Greta Fernández; la directora ganadora de un Goya Alauda Ruiz de Azúa y la protagonista de Autodefensa, Berta Prieto, además de tres cineastas emergentes de Balears: Daniela Pont, Candela Benedetta y Pau Gelabert.

En la Sección Nacional, el jurado dará el premio Dama Agustí Villaronga, de 3.000 euros, y estará formado por la intérprete Georgina Amorós (Élite, Benvinguts a la família), la escritora y periodista Llucia Ramis (premios Josep Pla, Anagrama y Asteroide) y el productor Gaël Nouaille conocido sobre todo por haber impulsado la distribuidora francesa Wild Bunch.

Mallorca Talent Lab

Àlex Monner, Luis (Soto) Muñoz, Celia de Molina, Álvaro Robles, Cande Lázaro, Víctor Diago, David Gutiérrez Camps, Eiande Setoain, Ana Ramón Rubio y Héctor Herce firman los 10 proyectos de largometraje seleccionados entre los 180 presentados para la VII edición del Mallorca Talent Lab en la que se repartirán 55.000 euros en premios. Una lanzadera de talento de la que han salido obras como La mala familia, Samsara, Nina o Saturno.

Atlàntida Mallorca Film Festival amplía a 10 días, del 19 al 28 de julio, su programación de películas, conferencias y conciertos repartidos en siete sedes, que incluyen el regreso de Es Baluard y CineCiutat, y el debut del Teatre Principal d'Inca, que se suman a Ses Voltes, La Misericòrdia, Sala Rívoli y HM Palma Blanc. En todas ellas habrá una oferta gastronómica kilómetro cero diseñada por Agapita Mrtnz.

El festival creado por Filmin es un evento híbrido que combina una sede online con otra presencial en Mallorca. Desde este jueves se pueden reservar las entradas para los eventos de las sedes Ses Voltes y la Misericòrdia, con los Conciertos Rosa Blanca, en la web oficial del festival: www.atlantidafilmfest.com