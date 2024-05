Daniel Higiénico se estrenará como actor en el festival Grec de Barcelona

Daniel Soler (Barcelona, 1960), más conocido como Daniel Higiénico, lleva más de 30 años sobre los escenarios, con cerca de 3.000 conciertos a sus espaldas, los últimos enmarcados en lo que él llama «la gira infinita», como el Never Ending Tour de Bob Dylan. A lo largo de su carrera el músico barcelonés afincado desde 1989 en Mallorca, cuando empezó a ser conocido por sus actuaciones al frente de una de sus aventuras más aplaudidas, la de la Quartet de Baño Band, siempre ha demostrado sus dotes teatrales, «siempre he jugado con el teatro en mis actuaciones», una faceta que ahora explotará a fondo con Em dic Josep, obra con la que se estrena como actor profesional. Se representará en el Festival Grec de Barcelona, entre el 10 de julio y el 3 de agosto, en la Sala Flyhard.

Los secretos de la creación artística y las afecciones mentales

Escrita por Marc de la Varga (Barcelona, 1986), autor de piezas como El niño de la tele, Tras la puerta o Xarnegos, Em dic Josep aborda, a través de la historia real de un músico de la periferia de Barcelona con un talento formidable que desapareció de la escena sin dejar rastro, los secretos de la creación artística y las afecciones mentales.

«A mí siempre me ha interesado todo lo relacionado con la salud mental. Mi padre también tuvo problemas, estuvo ingresado en un psiquiátrico, no me conocía cuando iba a verle, se pensaba que yo era actor, así que cuando Marc de la Varga me escribió explicándome este proyecto en un mail muy detallado enseguida dije que sí», señala.

Aclara Daniel que el autor de Em dic Josep «no ha querido hacer un biopic» sobre Camil Clot, el músico catalán sobre el que se basa la obra, un habitual de las noches barcelonesas de los años 90 que dejó huella en salas como la Zeleste o la Razzmatazz y que un buen día desapareció. «Ha querido ahondar en las enfermedades mentales, en el genio de los artistas, en cómo uno se puede volver tarumba», apunta.

Daniel Higiénico, músico y actor / DM

Formato de documental teatral

El formato elegido es el del documental teatral y en el espectáculo Daniel estará arropado por Pau Vinyals y una grande del teatro, Mont Plans, quien le está ayudando «mucho» en este desafío. «Ya tengo ganas de empezar los ensayos... El próximo día 28 haremos la lectura del texto. Tenemos que ver cómo compagino el catalán con el castellano», comenta ilusionado.

Em dic Josep contará con música en directo, interpretada por Daniel y elegida por el director musical de la obra, Àlex Torio. «Haremos canciones expresamente para la pieza, para contar la historia, en la que habrá flashbacks que nos llevarán, por ejemplo, al último concierto que dio Camil Clot, quien no dejó nada grabado, al menos que yo conozca», subraya.

Clot y Daniel no forjaron una amistad pero coincidieron en la Barcelona de los años 90. «Oí hablar de él en su momento y le vi actuar en una fiesta de la revista Cáñamo, donde también canté yo. Por entonces yo vivía en Palma. A Camil se le recuerda por lo visceral que era en sus actuaciones. Era underground total», apunta.

De lío en lío

Desde hace un tiempo Daniel Higiénico se ha instalado en el Café A Tres Bandas (Plaça de Barcelona, 20, en Palma), una etapa que le está recordando, salvando las distancias, a la que vivió en sa Finestra, el desaparecido de una irreconocible Gomila. «Me enfrento a este estreno como actor como si fuera un auténtico desafío. Es otro lío, pero yo siempre he ido de lío en lío. Este reto me hace feliz y me dará vidilla, no hay que apalancarse», confiesa.

«Mi último lío lo viví montando una banda, la del Blues Experience [el disco que publicó en 2017]. Me metí una hostia que no veas, con un montón de cosas en la cabeza: que si el sueldo de los músicos, de que si vendrá gente o no, si perderé dinero... Yo no sirvo para empresario», espeta.

«Mi vida es esta, la de subirme a los escenarios, yo solo, como estoy haciendo ahora con La gira infinita. Con lo del blues llegué a padecer ansiedad, a sufrir dolor, vomitaba por las mañanas, lo pasé muy mal. E hice de todo: acudí a un psicólogo, me dieron masajes, pastillas... Nada me funcionaba, pero salía a cantar y se me iban los dolores. Ahora estoy mejor que nunca. El de Em dic Josep es un papel ideal para mí. De alguna manera conecto con el protagonista, Camil. Lo veo como una buena forma de empezar en esto de ser actor», reconoce con una sonrisa.