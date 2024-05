Un libro recoge 15 casas excepcionales en Mallorca

Casas excepcionales, que rezuman belleza, estilo y paz. Y el paisaje de Mallorca envolviendo todo, protagonista a través de ventanas y puertas, de patios, de la luz, de los colores… Es lo que a simple vista resalta de Sol: At home in Mallorca, un libro creado por la artista y diseñadora neozelandesa Nic Holden que ha contado con la fotografía de Lucía Gorostegui y que se presentará el próximo 11 de junio en la galería Pelaires.

Sol: At home in Mallorca es un recorrido por quince hogares de diferentes puntos de la isla que destacan por su arquitectura y decoración, «edificios tan singulares como excepcionales, que han sido pensados con sensibilidad por la cultura y el entorno, y con una clara predilección por los materiales locales», se destaca en la presentación del libro.

«Sol: At home in Mallorca es mi carta de amor a la isla. A lo largo de estas páginas invito a viajar a la Mallorca que muchos visitantes no llegan a ver; un viaje que espero que inspire a los espacios y la forma de vida de la gente e impulse a visitar esta hermosa isla», explica Nic Holden. «Crear Sol ha sido un viaje de amor. Capturar las casas en imágenes y palabras ha sido como meditar: hemos tenido que reducir nuestra propia velocidad para observar el suave cambio de luz en los espacios y así sintonizarnos con los sentimientos y las historias plasmadas en las paredes», añade.

Las casas

El libro presenta al lector Ca’n Rei, Ca S’Alou, Split House, Can Monges, la casa-estudio de Jaume Roig y Adriana Meunié, Neuendorf House, Son Ru, Casa Amarilla, Casa Balandra, Casa Ramis, Es Racó d’Artà, Moll Petit, Son Serra, Can Well y Finca Alfabia. Son los refugios, hogares y proyectos de vida (o profesionales) de distintos arquitectos, entre ellos John Pawson, quien ha escrito el prólogo de esta publicación.

En este libro, Nic Holden ha compartido esa declaración de amor por la arquitectura y belleza de esas casas con la fotógrafa Lucía Gorostegui, también afincada en Mallorca. «Hacer este libro ha sido un viaje a través de la poética de lo doméstico, en todas sus escalas, de Mallorca. Desde la naturaleza -y cómo se siente, cómo se hace propio el paisaje- mientras cruzas la isla al amanecer para fotografiar un espacio en ses Salines o en Fornalutx hasta la intimidad de las casas, lo doméstico nos muestra formas de vivir y esto nos acerca a las personas. Esta isla, este libro, y esta luz nos abren la mirada», relata.

La presentación de Sol: At home in Mallorca tendrá lugar el martes 11 de junio en la Galería Pelaires, a las 19:30 horas, y contará con la presencia de Nic Holden, Lucía Gorostegui y Juan Palencia, de Isla Architects.

