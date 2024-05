Música, sempre

Per començar, aquest cap de setmana amb música, podem anar avui a l’església de Sant Bartomeu d’Alaró (11.30h), ja que Miquel Bennàssar oferirà el seu tradicional concert dels dissabtes.

A Inca, de cara l’horabaixa i en el Teatre, recital de la soprano Alexandra Lowe, acompanyada al piano per Francesc Blanco. En el programa, obres de Purcell, Mozart, Haendel, Bizet, Gounod i Puccini, entre altres. La sessió és a les 20 hores.

A la mateixa hora i a l’Auditòrium de Palma, el grup Harmonie Ensemble, dirigit per Pascual Cabanes, interpretarà Les 4 estacions de Vivaldi, amb Karolina Nowotczyńska com a solista.

Per demà diumenge, tenim a l’Auditori de Campos una proposta poètica i musical: 7 d’amor - i no s’hi pot contradir, amb diferents poetes i músics.

Per dilluns tenim una cita amb Studium Aureum, ja que a l’Auditori del Conservatori, dilluns ens citarà per a la darrera sessió de la present temporada. Per a l’ocasió, Carles Ponsetí ha preparat un programa titulat Noves músiques, amb obres de Will Todd, Eroc Whitacre, i Patrick Hawes, totes per a orquestra de cordes, cor, arpa, percussió i solista vocal, que en aquesta ocasió serà la soprano Raquel Ribas.

El concert començarà a les 20.30 hores i mitja hora abans es farà una explicació sobre els compositors i les partitures.

