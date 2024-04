Las editoriales critican el «pasotismo» de Cort por la falta de información sobre Sant Jordi

Una parte de las editoriales que han presentado una solicitud para participar en la feria del libro de Sant Jordi han estado hasta esta semana sin saber si su petición sería aceptada y dónde se ubicará su parada. Por este motivo, algunas de las empresas que no están agremiadas en el Gremi de Llibreters han criticado precisamente el «pasotismo» del Ayuntamiento de Palma al no tener información para organizarse de cara al día de Sant Jordi, el próximo 23 de abril.

«A los libreros del Gremi de Llibreters les han contestado, pero el resto de empresas que no están agremiadas no sabemos nada, es un descontrol y nadie sabe decirnos dónde se colocará nuestra parada, así que no podemos empezar a organizarnos y hacer los carteles», lamentan.

Fuentes del Ayuntamiento consultadas por este diario han asegurado que todas las peticiones se están revisando y que a todas las empresas y entidades que lo soliciten se les asignará una parada, sin excepción. Cabe decir que estos días Cort está acabando de resolver todas las solicitudes, aunque con apenas unos días de margen para las empresas y entidades no agremiadas.