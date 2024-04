Día del Libro 2024: Consulta las presentaciones y actos relacionados con Sant Jordi en Mallorca

La Associació d'Homes per la Igualtat Mallorca ha organizado un vermut de Sant Jordi con una charla del historiador Manuel García Gargallo sobre Dones d’empenta en l’esport balear, pioneres i avançades. Será el sábado, 20 de abril, a las 12 horas en el Espai Suscultura (c/ Miquel Capllonch 33, Palma). Esta conferencia no solo hablará de las mujeres deportistas que han destacado en Baleares, sino de aquellas que han tenido cargos directivos o institucionales.

Alumnos de Plástica de primero de Bachillerato del IES Bendinat han diseñado y decorado la biblio roulotte del IMEB (Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas del Ajuntament de Calvià) que estrenará imagen «tuneada» el próximo 20 de abril en el paseo de Palmanova. La biblio roulotte paseará también el nuevo diseño durante los meses de verano en los que acercará el servicio de las bibliotecas públicas a las playas del municipio. El IMEB ha organizado una jornada especial para celebrar el Día del Libro el sábado con firmas de libros a cargo de los autores, presencia de librerías y múltiples actividades paralelas.

La librería La Biblioteca de Babel de Palma acogerá una doble presentación de libros de Basilio Baltasar: El intelectual rampante y El Apocalipsis según san Goliat, será el jueves, 25 de abril, a las 19:30 horas. En esta presentación participará el propio autor, que estará acompañado por Anna Caballé, profesora y crítica literaria, Quico Maura, historiador y escritor, y Benito García Noriega, editor. El acto está organizado por Cercel d’Economia de Mallorca, La Biblioteca de Babel y Krk Ediciones.

Antoni Tugores presentará Cuina d'un temps i d'un país. Testimoni de la gastronomia popular mallorquina el 25 de abril en la Escola Municipal de Mallorquí, en Manacor, a las 19 horas. Además del autor, participarán en este acto Jaume Claret, historiador y autor del prólogo, y Marga Serrano, editora. La entrada a esta presentación es gratuita y no requiere de inscripción previa.