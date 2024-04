Caterina Ross: «La verdadera fortaleza proviene del interior y no de la apariencia exterior»

Caterina Ross vuelve con un estreno, Yes I’m Cat, un homenaje al mundo felino.

El gato es un animal fascinante, no me extraña que en Egipto fuera un animal sagrado. Es inteligente, hábil, curioso, cariñoso... Sin embargo, falta mucho todavía para que se le valore como toca, o como mínimo, se le respete. El título del álbum es un juego de palabras con mi nombre, Caterina, y el felino.

¿Sobre qué temas ha querido reflexionar en sus nuevas canciones?

Yes, I’m Cat es un punto y aparte con todo lo anterior. Es un álbum más maduro, que refleja en las melodías y la instrumentación el momento en el que me encuentro, tanto a nivel personal como musical. Su título te está diciendo: «Sí, esta soy yo y escribo canciones sobre aspectos que me importan, me preocupan y reflejan cómo soy». Reflexiono sobre temas muy humanos como son la fortaleza interior y el creer en uno mismo, sobre el amor, la amistad o sobre el respeto y amor a la naturaleza tan necesarios. También hay una canción dedicada a los gatos silvestres.

El disco tiene una base pop con pinceladas soul.

La música negra siempre me ha inspirado e influenciado y eso se nota en muchos de los temas como Don’t surrender o Your love, aunque no se puede decir que sea un disco íntegramente soul. Me gustaría hacer uno.

«Compartir lo que sentimos es una de las partes más bellas de la esencia humana». ¿Caterina Ross solo puede cantar lo que ha vivido?

La verdad es que cuando creo una melodía todavía no sé de qué va a tratar la canción. Empiezo a cantarla sin tener aún la letra y poco a poco va surgiendo el tema. No son sólo vivencias mías, a veces de la gente que me rodea, otras veces son sólo pensamientos o reflexiones, aunque en general son el eco tanto de mi mundo interior o exterior.

La cantante y compositora Caterina Ross / .

¿Cuál ha sido la huella que ha dejado Daniel Ambrojo como productor?

Daniel es un gran profesional con el que tengo una sinergia muy buena. Me conoce tanto a nivel musical que, sin decírselo, él ya sabe lo que busco en cada uno de mis temas, con lo cual el proceso de grabación va muy rodado y es muy fluido.

¿Qué le lleva hasta Dublín, donde tiene previsto presentar el disco?

La verdad es que la oportunidad salió un poco por casualidad y me pareció una buena idea. Dublín tiene una gran abanico de pubs con música en directo y me apetece mucho poder mostrar allí lo que hago y además poder cantar con músicos del lugar. Seguro que será una gran experiencia.

¿Qué ha preparado para la puesta de largo de este trabajo musical?

Tengo previstos dos formatos para este disco. Uno más intimista, a piano y voz, y otro más animado, para el que contaré con mi banda SomRock! formada por Pere y Jaume Riutord, Pep Calvo y Toni Cabot.

Tras 4 discos publicados, ¿qué ha aprendido con cada entrega discográfica?

Cada disco ha sido un aprendizaje brutal. Me han ayudado a conocerme y a progresar. Cierto es que ya no me reconozco en los dos primeros, ya no tengo nada que ver con ellos, pero forman parte del proceso de aprendizaje y evolución, que es un camino precioso y con el que disfruto mucho.

¿Por qué un vídeo con caballos para el primer single, Strong?

Creo que el caballo es un ejemplo maravilloso para expresar la idea de la canción. La verdadera fortaleza proviene del interior y no de la apariencia exterior. El caballo muestra su fuerza y energía en su galope, pero es un animal noble y cariñoso, lo cual no está reñido. Para este vídeo he tenido el lujo de contar con los caballos y ponys de la asociación Equus Ferus Amics de la Terra y de la bailarina y coach equina Margarita Frontera, de Bailando con Caballos. La edición ha sido a cargo de Mallorca Shoot y el estilismo y maquillaje de Marga Vives. El rodaje fue una experiencia espectacular. En una semana llevamos diez mil visualizaciones, estoy muy contenta.

