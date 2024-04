La Librera del Savoy traslada sus sanadores libros junto a la clínica Rotger

Uno de los títulos que lucen en el nuevo escaparate de La Librera del Savoy, Relatos para amantes de los libros, llamará la atención del avezado lector. También le pueden atraer las novedades de Haruki Murakami, Paul Auster, Dennis Lehane y otros autores que a las puertas de Sant Jordi se han convertido en vecinos de la clínica Rotger. Los «sanadores» ejemplares que recetaba María Riutort en el local ubicado en la zona de Bonaire se han mudado 400 metros y este martes protagonizarán la fiesta de inauguración de su actual establecimiento, ubicado en la calle Santiago Rusiñol 16, que reabre al día siguiente.

«Continuamos acompañando y asesorando para que los lectores encuentren lo que desean, que muchas veces no lo saben. Hay que escuchar y preguntar, pero no solo por el libro que quieren leer, sino cómo se encuentran, qué les apetece, cómo les va la vida... y así llegaremos a hallar, con cariño y mimo, el libro que se acerque más a sus necesidades», como explica la propietaria sobre el papel casi curativo de los libreros.

La librera María Riutort tras el mostrador. | M. À. PALMER / raquel galán. palma

María Riutort sabe bien de lo que habla porque lleva desde los 18 años en la profesión en varias librerías de Palma. Abrió la suya hace una década y ha tenido que trasladar el negocio debido a la excesiva subida del alquiler. Sus clientes del barrio la tendrán muy cerca y a ellos se podrán sumar los pacientes y acompañantes de la clínica privada, para quienes los libros serán una gran medicina.

"Compañeros maravillosos"

«Son compañeros maravillosos, no molestan, los puedes coger y dejar a tu merced, te enriquecen, te hacen sentir, crecer, viajar, enamorarte, pasar miedo, cuestionarte, divertirte, deslumbrarte y, cómo no, son sanadores», según enumera. Para ella y millones de personas también supusieron un salvavidas durante la infancia. «Me salvaron de un mundo que no me gustaba y que no entendía demasiado bien. Ahora tampoco. Fueron mi refugio, mi libertad», confiesa la experta.

Por eso parece complejo hacer la selección que toda mudanza conlleva, aunque la librera afirma que «los libros nunca se quedan atrás, afortunadamente». Cuenta que ha sido «un trabajo laborioso debido a la cantidad de autores, títulos y editoriales que hay en el mercado, más las novedades que se publican cada 15 días», pero ha podido renovar el stock y a la vez mantener los clásicos. «Me gusta llamarlos ‘los chanel’. No fallan y siempre debes tener un par de ellos como mínimo», compara Riutort.

También es un fijo el del escritor y periodista gallego José Luis Alvite Historias del Savoy. De ahí viene el nombre del negocio. «Animo a todo el que no lo haya leído a que venga a la librería a por uno. Fue mi gran amigo Bernardo José Mora quien, cuando divagábamos sobre cómo podría llamar el establecimiento, pensó que al libro de Alvite solo le faltaba una librera como yo», rememora la que ahora ocupa ese lugar en una céntrica calle de Ciutat.

Además, el día de Sant Jordi se multiplicará y tendrá «un puesto frente a la plaza de las Tortugas, custodiado por las leonas y coronado por los plataneros», avanza ilusionada. Allí firmará libros su amigo Mora, con Escándalo en Mallorca: La aventura olvidada de Sherlock Holmes, y el articulista de Diario de Mallorca Jorge Dezcallar, que acaba de publicar El fin de una era: Ucrania.