Mozart reconvertit

Escrita inicialment per a dos oboès, dos clarinets, dos corni di bassetto, dos fagots, quatre trompes i contrabaix, la coneguda com a Gran partita de Mozart és una obra gran dins la història de la música de cambra.

La partitura comença amb un moviment en el qual es combina la serenor amb l’alegria mozartiana.

El tradicional i curiós Minuet (amb dues parts centrals en lloc d’una) ens porta a un tercer moviment, Adagio, amb elements que recorden alguns acords i tonalitats operístiques que Mozart emprà a La Flauta màgica i a Les Noces de Figaro.

Un segon Minuet enllaça aquesta part operística amb una Romança lenta tot i que a la part central hi trobam un insistent Allegretto.

Tractant-se de Mozart, no hi podia mancar un Tema amb variacions. Un tema original, presentat primer i seguit per tots els instruments, aquí tractats com a solistes.

I per acabar, el típic Rondó amb un tema principal ràpid i ballable, com pertoca a aquest tipus de moviment.

Doncs bé, avui a les 19h, l’Auditori del Conservatori de Palma serà el lloc en el qual el cicle de professors del centre presenti aquesta obra mestra a càrrec del Miramar Ensemble, format per Bruno Lucas a l’oboè, Ramon Andreu al violí, María José Gómez a la viola, Rosa Cañellas al violoncel i Isabel Félix al piano. El grup interpretarà, no la versió original de la peça sinó una feta per Christian Friedrich Gottlieb Schwencke, molt conegut per haver adaptat bona part del repertori mozartià a formacions diverses, amb el fi de donar-lo a conèixer de forma més extensa. Fet que va permetre que aquesta música sortís dels ambients aristocràtics i es difongués per tot arreu.