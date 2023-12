Era el mes de julio de 2019, el primer día de ensayo de la nueva producción de Juan Carlos Parejo con dirección del magnífico Ricard Reguant para el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, cuando llegando a la sala de ensayo que teníamos en el barrio de Carabanchel en Madrid conocí por primera vez en persona a Itziar Castro.

Itziar era voluminosa en todo. Amaba su profesión a lo grande. Demostraba su talento a lo grande. Interpretaba perfectamente a lo grande. Tenía un carácter, un mal carácter a lo grande, amaba a lo grande… Nunca tuvo términos medios. Era grande como actriz y como persona. Fue muy afectuosa conmigo y en algún momento tuvimos muchísima complicidad.

Luchaba constantemente por las mujeres, por las actrices y por los actores. Era una compañera combativa. Nunca calló por nada. Era reidinvicativa hasta la médula.

Pasamos un mes ensayando cada día por las tardes. Llegaba y por la puerta entraba un huracán. Buscaba siempre cómo ayudar a los compañeros y compañeras de aventuras teatrales. Discutía con cualquiera, siempre que ella creyese que tenía razón. Paraba ensayos y los reanudaba cuando había resuelto sus dudas. Ricard Reguant, como siempre, tuvo muchísima mano izquierda para manejarla bien.

La Corte del Faraón

No fue nunca una mujer fácil. Era una gran luchadora. Desde pequeña, según me contaba, ya era de carácter difícil y rompedor. Interpretamos y cantamos, ella muchísimo más que yo, tenía vozarrón, durante treinta días. Nos invitó a comer, a cenar, a tomar algo… Y llegamos a Mérida donde triunfó. La Corte del Faraón triunfó cada noche ante 3.500 espectadores cada noche. Fue maravilloso. Ella estaba pletórica.

Teníamos una larga escena juntos con número musical incluido. En un momento determinado del número yo quedaba encajado entre sus grandes pechos y el público aplaudía sin parar. Mi papel era el de censor y ella y yo más de una vez improvisamos texto para deleite del público y confusión del resto de la compañía que al final se nos unía para celebrar la gran fiesta del teatro. Tuvo excelentes críticas y cada noche en el saludo final, sin cortase ni un pelo, pedía un jamón al presidente de la comunidad extremeña y al propio productor. Eran momentos de “tierra trágame” pero muy divertidos. Tenía un número maravilloso interactuando con el público y ese era su gran momento. Ahí, Itziar demostraba lo grande que era como actriz. El público se ponía a sus pies.

No todo fueron días de rosas y vino. Itziar, como ya he comentado, a veces tenía un carácter difícil pero sin eso no hubiera sido Itziar Castro.

Itziar guárdame un sitio para cuando me toque, así podremos entretenernos hablando de teatro y cine. Eras grande y lo seguirás siendo compañera. D.E.P