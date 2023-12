The Len Price 3 y la Brussels Jazz Orchestra, dos conciertos para un ‘supermartes’ en Palma

El de mañana será un «supermartes», en lo que se refiere a la música, con dos conciertos mayúsculos: los británicos The Len Price 3 en La Movida y la Brusells Jazz Orchestra, con la cantante Tutu Puone al frente, en el Teatre Principal de Palma, en uno de los capítulos más esperados de la presenta edición del festival Alternatilla.

El regreso de The Len Price 3

Cuatro años después de su primera visita a Mallorca, en la que colgaron el cartel de «entradas agotadas», el trío británico The Len Price 3 regresa a la isla, en esta ocasión a La Movida, el café concierto de la palmesana calle Albo. Lo hace de la mano de Rudy Sessions, en la que es la última propuesta musical de 2023 de este intrépido colectivo, que a lo largo del año ha programado actuaciones destacadas como las ofrecidas por Richard Hawley en el Castell de Bellver o Josele Santiago en el Teatre Alaró. La cita, este martes a las 21.00 horas (anticipada, 18 euros en Mais Vinilo y 19 en la web Ticketib; en taquilla, 20 euros).

Enganchados a las melodías crudas, apasionadas y de dos minutos de los Who, los Kinks y los Clash, los Len Price 3 son un combo de garaje y powerpop de alta energía del Delta de Medway en el Reino Unido, que ha visto nacer bandas como The Pop Rivets, The Prisoners, The Dentists, The Claim, Thee Headcoatees y muchas más.

Formado por Glenn Page a la guitarra y la voz, Steve Huggins al bajo y Neil Fromow a la batería The Len Price 3 apuesta por un sonido forjado en la mejor tradición de Medway, fusionando energía, ganchos pegadizos y un crudo sonido de garaje de los 60. Tanto en disco (7 elepés y una serie de singles) y en directo, «ofrecen una experiencia sonora verdaderamente memorable y vigorizante que no te puedes perder», anuncian desde Rudy Sessions.

Un incendiario trío que hará las delicias de los devotos de esas melodías que suenan fuertes como en los viejos tiempos, con amplificadores vintage y sonidos ásperos.

La Brussells Jazz Orchestra & Tutu Puoane

También mañana martes, pero en el Teatre Principal de Palma (20.00 horas), uno de los conciertos más esperados del Alternatilla Jazz Festival, que este año tiene como país invitado a Bélgica. Lo ofrece la Brussells Jazz Orchestra, con Tutu Puoane como cantante, y lleva por título We Have A Dream. Se trata de un tributo a los derechos humanos y a sus defensores. El concierto, interpretado en formato big band con 18 músicos, presentará originales arreglos de grandes temas del pop, rock, soul y jazz, del rico catálogo de la canción protesta. Desde Stevie Wonder a Marvin Gaye, de Nina Simone a Sting… Música con un poderoso mensaje, más relevante hoy que nunca, interpretada magistralmente por la voz de Tutu Puoane acompañada por el inigualable sonido de la Brussels Jazz Orchestra.

La cantante Tutu Puoane, residente en Bélgica pero con raíces sudafricanas, canta con el puño en alto, en señal de denuncia, en una llamada a la justicia. Puoane es una figura fija en el panorama del jazz y ha trabajado con muchos de los grandes nombres de la escena del jazz belga e internacional. Tiene 7 álbumes a su nombre y al menos otras tantas producciones originales, que a menudo mezclan tradiciones europeas, americanas y sudafricanas.

El álbum We Have A Dream fue lanzado en febrero de 2018 en SoulFactory Récords, en coproducción con de Singel (Amberes) y en colaboración con Amnistía Internacional. Puede que sea inesperado, pero la Orquesta de Jazz de Bruselas (BJO) no es el tipo de orquesta de jazz que se ciñe a los estándares. «Preferimos conseguir el nivel más alto componiendo música original, creando arreglos únicos y tocando con inventiva y pasión. De hecho, es realmente jazz con un sonido orquestal dinámico, con una fuerza clásica en la que cada músico es también un brillante solista», afirman.