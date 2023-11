«El mexicano es mi público, definitivamente. México es el país donde más se me escucha y donde más cariño me dan», confiesa Bruno Sotos (Andratx, 1985), quien arranca en unos días una nueva gira por el país azteca. Un tour que incluye un showcase y varios recitales, en ciudades como Querétaro, Ciudad de México y Puebla.

Esta será la tercera visita a México de un músico que reconoce estar enganchado a su «cultura musical y gastronomía. Cada vez que vengo de allí lo hago con cinco kilos de más», asegura Sotos, quien cita a algunos de los artistas del otro lado del charco a los que les sigue la pista: Silvana Estrada, Cancamusa, Siddharta y «de toda la vida», a Armando Manzanero, el compositor de temas universales como Somos novios, Esta tarde vi llover o Contigo aprendí.

Nuevas canciones

En sus conciertos mexicanos, Bruno Sotos estrenará en directo sus nuevas canciones, las que quiere incluir en su próximo trabajo discográfico, cuyo lanzamiento está programado para 2024. Es el caso de El reflejo, un tema impregnado del entorno mediterráneo que envuelve al cantante de Andratx, y que tiene conexiones con la música mexicana, «me dicen que suena en la línea de un corrido de Peso Pluma», apunta; Será porque te quiero, tema grabado junto al cantautor granadino Fran Fernández, con quien coincidirá en Querétaro; o Cola de lluvia, publicada hace unos meses.

Idilio con México

«Encuentro mejor respuesta a mis canciones en México que en España. No es algo que me duela pero me gustaría quedarme más en casa y no tener que irme tanto de viaje. Soy una persona muy familiar, pero bueno, en México me siento muy bien. Su público es muy cariñoso y humilde», comenta.

Recuerda Sotos que su idilio con México comenzó con Hoy duele, aquel hit que le lanzó a la popularidad gracias a su actuación en el programa Got Talent. «Los mexicanos son muy apasionados y no les de vergüenza llorar y reconocer que se emocionan con la música. Con Hoy duele fui el psicólogo de millones de mexicanos», asegura.

Su primera parada mexicana tendrá lugar el próximo día 16 en Querétaro, en la Sala Prado 33. Los tres días siguientes está invitado al festival Trovabierta, donde actuó el año pasado, justo antes del cierre que protagonizó Víctor Manuel.

En Ciudad de México, la capital, ofrecerá un recital el 23 de noviembre, en la sala El Bothi, tras haber participado en un showcase en un encuentro profesional organizado por Sounds From Spain, la plataforma de apoyo a la internacionalización de la industria musical española, que tendrá lugar en el Centro Cultural de España en México los días 20, 21 y 22. «En el showcase interpretaré las tres canciones con más escuchas en las redes y plataformas, como son Hoy duele, Para respirar y Rima rota», adelanta.

Ya en diciembre, concluido su viaje a México, Bruno Sotos ofrecerá dos conciertos en España, el primero en Madrid, en El Búho Real, con invitados como Laura Ordóñez, Esther by me, José García y los poetas Felicidad González y Germán Terrón. Al día siguiente actuará en su tierra, en Andratx, en el Teatre Sa Teulera, a las 19 horas.