Fira B!, un escaparate sonoro que convierte Palma en capital de la música

«¡Que salgan bolos!» Ese es el deseo de los 50 grupos y solistas que actúan en la Fira B! de música, mercado profesional que reúne estos días en Palma a 350 personas, entre músicos, managers, representantes de casas discográficas y distribuidoras, responsables de festivales y otros profesionales del sector.

«Espero que la actuación, de unos veinte minutos, sirva para conseguir conciertos, dar a conocer nuestro proyecto y salir de Mallorca», confiesa Jon Cilveti, guitarrista donostiarra afincado en Mallorca que actúa este sábado en el Albuj de Es Baluard (22.15 horas) al frente de Tupé, sexteto que se mueve entre la rumba balcánica y los ritmos latinos. «La cosa está difícil pero ese es el objetivo de la feria, conseguir una bolsa de dinero para financiar los billetes», añade.

Enseñar las mejores cartas a los representantes

«He hecho otros showcases anteriormente, en Bilbao, Nueva York, Rumanía y Hamburgo. No es para desanimar, pero yo no he tenido suerte. Te lo juegas todo en 25 minutos, sin espacios para el respiro y otros detalles. Tienes que agrupar todos tus hits y enseñar las mejores cartas, las más comerciales, a los representantes», comenta Marc Mas, integrante de Bilo, banda de pop psicodélico que se subirá también este sábado al escenario de Ses Voltes (18.15 horas), espacio que ha visto afectada su programación estos días a causa de la borrasca Ciarán (la organización ha decidido que los conciertos previstos en Ses Voltes para el sábado se mantienen porque se prevé una mejora del tiempo).

«Yo vengo a Fira B! desde hace cuatro años, es una feria que te ayuda a ampliar tu red de contactos. De echo en esta edición quiero cerrar uno, con el festival sueco Future Echoes, para llevar grupos de mi sello allí», señala Juan Antonio Forés, ‘Pinxo’, director de Espora Records, discográfica que trabaja con bandas como Glymur y Foraster, ambas con conciertos programados para este sábado en Ses Voltes (a las 17.30 y 19.45, respectivamente).

Interesantes charlas

El que fuera cofundador del sello Primeros Pasitos, Sebastián Roselló, hoy al frente de la agencia de management Ground Control junto a sus socios Joan Vich y Carlos Sevilla, también aplaude un escaparate como el de Fira B!: «Te permite contactar con otros profesionales, mantener conexiones, descubrir nuevos grupos y escuchar interesantes charlas, como la anunciada como Festivales: lo que hay más allá de los cabezas de cartel», impartida hoy en el Mar i Terra durante las jornadas profesionales con la presencia de representantes de importantes festivales, como el de Glastonbury, entre otros.

Recién llegado del Womex (World Music Expo), el encuentro de música folk y de raíz más importante del circuito internacional, celebrado en A Coruña hace solo unos días, el manager Paco Liván está presente en las jornadas Pro con un solo objetivo: «Hacer llegar el disco (del grupo que representa, Alexey León & Antía Couto, una plausible unión entre la elegancia de la clásica y la espontaneidad del jazz que lleva por título Lecuona, el color de Cuba) a cualquier persona relacionada con los festivales de España».

«Hemos crecido mucho en términos internacionales. Por resolver queda la presencia en la feria de los artistas locales. Tendrían que venir más, a escuchar charlas que les ayudarían a vender y presentar mejor su música en festivales», aconseja Xavier Barceló, coordinador de Fira B! desde el año 2017.