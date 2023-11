La organización de Fira B! ha informado de que los conciertos que estaban previstos para este viernes en Ses Voltes se celebrarán en el Teatre Mar i Terra y en el Aljub del museo Es Baluard, debido al fuerte viento.

Fira B! suspendió los conciertos del jueves por la meteorología adversa, pero reubica los de este viernes, con nuevos horarios, ha detallado en un comunicado.

En el Teatre Mar i Terra tocarán, a las 16 horas, L'Arannà; a las 16.45 horas Jack in Water; a las 17.30 Lizzie; 18.15 Alanaire; a las 19 horas Francis on my mind y a las 19.45 Reïna.

En cuanto a los que tendrán lugar en s’Aljub des Baluard son: 16.15 horas Antonio Lizana, 17 horas Anibal & Lajalada; 17.35 Nani; 18.10 horas Sonce Trio; 18.45 Sinéad Cormican; 19.15 Paula Pesso; 20.30 Ovella Negra; 21.15 Alexandre Delange; 22 horas K12 y 22.45 horas Xavi Torres Trio.

El sábado, los conciertos previstos en ses Voltes se mantienen porque se prevé una mejora del tiempo, con música de raíz, musica clásica, rock y música electrónica.

Entre el 2 y el 4 de noviembre, Fira B! Música había programado medio centenar de conciertos para todos los gustos.