Si quieres conocer de cerca el mundo audiovisual y cinematográfico ahora tienes la oportunidad con las jornadas exclusivas dirigidas a los profesionales que Mecal Baleares organiza del miércoles 8 de noviembre al sábado 11 de noviembre.

El Centro Cultural La Misericordia de Palma acoge este encuentro que busca fomentar la Creatividad Cinematográfica en las Islas Baleares.

Las Jornadas Profesionales de Mecal Baleares son eventos estratégicos diseñados para perfeccionar y fortalecer el panorama audiovisual y cinematográfico de las Islas Baleares.

Al enfocarse en la creatividad, el perfeccionamiento y el fortalecimiento de la comunidad cinematográfica local, estas actividades desempeñan un papel fundamental en la evolución de la industria audiovisual en la región y en la promoción de las Islas Baleares como un lugar perfecto para la producción cinematográfica.

Baleares, el lugar ideal para el cine

Las Islas Baleares son el lugar ideal para celebrar estas jornadas. Tiene una belleza inigualable y escenarios pintorescos que a lo largo de la historia han atraído a multitud de personajes destacados de diversos ámbitos. Han sido un destino atractivo para cineastas, guionistas, directores, productores y otros profesionales del cine durante décadas. La industria se ha nutrido de su entorno natural y cultural, de la diversidad de perspectivas y de un compromiso constante con la innovación. Esto da como resultado una cinematografía diversa y cautivadora que sigue creciendo y atrayendo la atención de audiencias y profesionales de todo el mundo.

Impulso de la creatividad audiovisual balear

Estas jornadas tienen un objetivo claro: impulsar y enriquecer la creatividad y están dirigidas a la audiencia profesional, lo que permite abordar cuestiones específicas y avanzadas, desde discusiones sobre la financiación de proyectos, masterclass, pitching, coaching, tabla redonda, one to one hasta conferencias magistrales de expertos en la industria.

Estas jornadas ofrecen un amplio abanico de oportunidades de aprendizaje y crecimiento profesional muy alto. Se trata de un ambiente propicio para el intercambio de conocimientos, experiencias y colaboraciones.

Este año es el turno de ANCINE (Asociación Nacional de Cine) de Andalucía que llega a nuestras islas para compartir su valiosa experiencia y sabiduría profesional en la industria del cine.

La industria cinematográfica se beneficia enormemente de la colaboración entre regiones, ya que permite explorar nuevas perspectivas y enfoques, así como impulsar la innovación y la creatividad.

Refuerzo de la comunidad cinematográfica local

La presencia de ANCINE en las Islas Baleares contribuirá a fortalecer la comunidad cinematográfica local y a consolidar el papel de la región en el panorama cinematográfico español.

Iniciativas de gran importancia para las alianzas interregionales en la industria del cine, ya que enriquecen y diversifican la producción cinematográfica en toda España. Sin duda, esta colaboración promete ser un hito significativo en el desarrollo del cine en las Islas Baleares.

En resumen, las Jornadas Profesionales de Mecal Baleares son un valioso recurso que se dedica a mejorar y apoyar activamente la industria del cine en la región. Al proporcionar un espacio para el perfeccionamiento y la colaboración, estas jornadas contribuyen al crecimiento sostenible de la industria audiovisual y cinematográfica en las islas, fortaleciendo así su posición en el escenario cinematográfico nacional e internacional.

El programa organizado para estas jornadas está pensado para acercar el mundo del cine a todos los participantes. Pero además de la parte más didáctica, también incluye actividades de ocio como el Tour Palma de Mallorca, que se organiza el viernes 10 de noviembre, en la que los invitados pueden conocer la rica historia de la ciudad, su cultura vibrante y su belleza escénica.

Palma se convertirá durante el mes de noviembre en el foco de todas las miradas cinematográficas.

Programa

MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE

10:00h a 12:00h (sólo para estudiantes)

LADAT Studios - Masterclass ESTUDIO DE CASO CORTOMETRAJE ANIMACIÓN con Lara Maltz (directora de cortometrajes de animación).

CEF Escuela de Artes Audiovisuales - Masterclass COORDINACIÓN DE INTIMIDAD con María Marciani (coordinadora de intimidad).

Escuela EDIB - Masterclass RETOS EN LA DIRECCIÓN DE ARTE con Natalia Nieto (directora de arte).

CENTRO CULTURAL LA MISERICORDIA

16:00h a 18:00h (Este evento es cerrado al público).

Coaching de escritura de guiones a cargo de Zebina Guerra (guionista y profesora de la ESCAT).

18:00h a 20:00h (Este evento es cerrado al público).

Coaching de presentación y búsqueda de subvenciones a cargo de Carles Brugueras (productor y fundador de Polar Films)

JUEVES 9 DE NOVIEMBRE

CENTRO CULTURAL LA MISERICORDIA

11:00h a 13:00h (Este evento es cerrado al público)

Coaching de Pitching a cargo de Ruth Cantanero (programadora en el programa Metrópolis de RTVE).

16:00h a 16:30h

Presentación de ANCINE (Asociación Naciaonal de Cine), Delegación Andaluza.

16:30h a 18:30h

Pitching de Cortometrajes y Documentales.

18:30h a 20:00h

Mesa Redonda entre asociaciones, productores y TV Andalucía (RTVA, CANAL SUR) e Islas Baleares (IB3).

VIERNES 10 DE NOVIEMBRE

11:00h a 13:30h (Este evento es cerrado al público).

Sesiones One to One dedicadas al cortometraje y documentales.

16:30h a 18:00h

Sesión de cortometrajes Baleares.

NETWORKING PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA

14:00h a 16:00h

Encuentro de profesionales de la industria en Sauvage Food & Wine restaurante en Palma de Mallorca.

TOUR PALMA DE MALLORCA

18:00h a 19:30h

Tour por Palma de Mallorca para los invitados. Conocer la rica historia de la ciudad, su cultura vibrante y su belleza escénica.

FIESTA CLAUSURA MECAL BALEARES 2023

22:30h - … (entrada gratuita y abierto al público general)

Fiesta Clausura del Festival en el club El Barbero The MiniClub con los djs invitados Rachel de Vidal, Xavistation y Ultratube.

SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE

FAM TRIP

10:00h a 16:00h

Un estupendo viaje organizado para que nuestros invitados puedan conocer las zonas más inhóspitas y bellas de la isla de Mallorca.

­