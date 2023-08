La vocalista británica Jacqui McShee, integrante del grupo musical Pentangle, actuará mañana junto a Kevin Dempsey a las 20 horas en el Castell de Bellver. Este será el ciclo número 22 de Women don´t wait for waits, siendo el primer concierto en Mallorca de McShee.

¿Cómo comenzó su carrera en la música y qué le inspiró a convertirse en cantante?

El inicio fue cuando era muy joven, a principios de los 60. Todo empezó en una marcha contra el armamento nuclear en Londres, mi ciudad natal. Había un gran ambiente musical y ahí conocí a John Renbourn, que estaba a punto de sacar su segundo disco y me pidió que colaborase con él. Posteriormente me comentó que quería formar una banda cuyo nombre sería Pentangle y que quería que yo fuera la cantante principal. Así inicié mi carrera profesional pero nunca pensé que me convertiría en cantante.

Su voz ha sido una parte distintiva de Pentangle. ¿Cómo describiría el estilo musical único de la banda?

Teníamos mucho amor por las canciones tradicionales. Hicimos una combinación única de jazz y folk rock y creo que eso fue lo que nos hizo una banda distinta.

A lo largo de su carrera, ¿cuáles han sido sus influencias musicales más importantes?

El primer disco que me compré fue de Miles Davis. En mi casa siempre se han escuchado muchos géneros musicales distintos, aunque el jazz predominaba bastante. Todo eso lo interiorizas y lo usas como inspiración para crear tu propio estilo. Recuerdo que cuando fui a Estados Unidos por primera vez descubrí a Laura Nyro, que junto a Miles Davis, dio forma a mis influencias musicales.

Pentangle tuvo un impacto significativo en la escena folk de los años 60 y 70. ¿Cómo cree que su música sigue siendo relevante hoy en día?

A mi no me gusta decir que hago rock o hago folk, yo directamente hago música. De hecho, es lo único que sé hacer. Me gusta seguir cantando porque es lo que he hecho toda la vida. Es un honor que se continúe diciendo que Pentangle fue tan relevante

¿Qué desafíos ha enfrentado como mujer en la industria musical a lo largo de los años?

Fui afortunada porque mi banda me respetó mucho aunque fuera la única mujer del grupo. Aunque es cierto que cuando nos íbamos de gira podía llegar a sentirme muy sola.