El Festival Mallorca Jazz sa Pobla ha dado comienzo a su 29 edición con un espectacular concierto de la reconocida cantante de blues y soul Shakura S’Aida. El evento tuvo lugar el miércoles en la emblemática plaza mayor de sa Pobla, donde cientos de amantes del jazz se congregaron para disfrutar de una noche llena de música y talento.

Shakura S’Aida, con una presencia imponente, originaria de Canadá pero con raíces afroamericanas, ha sido aclamada internacionalmente por su potente voz y su habilidad para transmitir emociones a través de su música. Su estilo único, que fusiona el blues y el soul, la ha convertido en una de las artistas más destacadas de la escena musical actual.

La cantante rápidamente cautivó al público y estableció el tono de la noche, acompañada por una talentosa banda de músicos. Shakura S’Aida interpretó una selección de temas de su último álbum, Hold on to Love. La versión de Neil Young Heart of Gold fue especialmente destacada, mostrando su versatilidad y dominio escénico. Shakura venía de Canadá y empezó su gira aquí en Mallorca, en sa Pobla, y tocará mañana en el Bilbao Blues Festival.

El Festival Mallorca Jazz sa Pobla, que se celebra anualmente en la localidad mallorquina de sa Pobla, es uno de los eventos más importantes de jazz en España y en todos estos años ha acogido a artistas de renombre internacional y ha contribuido a la difusión y promoción de este género musical en la isla de Mallorca. Pep Crespí, director del festival, afirmó que han «empezado el festival con mucha energía». El resto de conciertos se celebraran en el recinto de Can Cirera Prim.