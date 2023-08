Javier Sagarna: “Si de mí dependiera, la libertad de creación sería absoluta”

Una mujer medio ahogada ha aparecido en la villa de Abu Dhabi del emérito. Estará en sus manos resolver el misterio, con su “campechanía e innegable capacidad para salirse con la suya”, en la última novela de Javier Sagarna, El misterio del emérito en el emirato. El libro, nada más lejos de la realidad, fusiona el género negro y la sátira para intentar desenrollar una trama de ladrones de arte, asesinatos, traficantes de armas y agentes de CNI.

Lo primero que llama la atención del libro es que vaya dedicado a los Sex Pistols.

Hay dos razones. Por una parte, cuando tenía 15 años fui a Inglaterra, conocí el punk, conocí a los Sex Pistols, y me cambió la vida. De alguna manera les debo esa cierta irreverencia que hay en la novela, gamberra a ratos. Por otro lado, cuando la gente me preguntaba si me daba miedo meterme en un lío pensaba en que si ellos podían, yo también. Les debo la parte lúdica y destrozona del libro.

Le hago la misma pregunta, ¿no le daba miedo?

Siempre da un poco de cosa. Mucha gente me dijo que me metería en un lío, pero no quería autocensurarme. Si estamos en un país democrático, estas cosas se deberían poder hacer. Al final, el humor del libro no es sangrante, la novela no es necesariamente antiborbónica, es una sátira. El gobernante debe estar sometido a sátira. La monarquía, a día de hoy, es un espectáculo, es una pantomima. Me daba miedo cruzar alguna línea roja invisible pero seguí adelante.

Si estamos en un país democrático, estas cosas se deberían poder hacer

¿Dónde cree que se está esa línea, ese límite de la libertad de expresión?

No debería estar en ningún lado. No creo que nadie debiera irse del país por una canción, no creo que nadie tuviera que tener problemas o pasar por un juicio por una opinión o una burla, de ninguna de las maneras, pero mucho menos cuando se produce en el contexto de una obra artística. Si de mí dependiera, la libertad de creación sería absoluta. Nos queda mucho para conseguir la libertad de expresión que debemos tener y pasarnos un poco, jugar en el borde, nos acerca a eso.

Nos queda mucho para conseguir la libertad de expresión que debemos tener y pasarnos un poco, jugar en el borde, nos acerca a eso

¿Cómo ha logrado una buena sátira sin caer en el mal gusto?

Hacer humor es de lo más complicado. Hay gente que lo tiene... yo no soy de esas personas, pero llevo muchos años aprendiendo a escribir. El humor se va construyendo y, para encontrar el equilibrio, me tiene que hacer gracia a mí. En el caso del emérito, es un personaje muy satirizable y, por lo menos para la gente de mi generación, nos hace cierta gracia incluso a nuestro pesar, quizás porque durante 30 años nos convencieron de que era la maravilla embotellada.

El emérito es un personaje muy 'satirizable'

Ha transitado por muchos géneros literarios, ¿por qué, ahora, la novela policíaca?

No soy un escritor que escriba una sola cosa: yo escribo cosas. Este es el libro con menos ambición literaria pero el que más trabajo artesanal ha requerido. Siempre me ha gustado el género negro, tiene una estructura muy concreta y objetiva, como un molde. La reina de Inglaterra tiene su propia serie y, también, Angela Merkel. Pensé en dar un con personaje parecido en España y, de repente, me vino. Era muy importante para mí añadir la sátira valle-inclanesca porque este tipo de novelas son un baño y masaje para el protagonista y yo no quería eso. Me ha parecido muy divertido y es algo que me apetecería leer.

La sátira es importante porque las novelas negras son un masaje para el protagonista y yo no quería eso

Hablando de lectura, ¿vive un buen momento?

La lectura no está pasando por un mal momento y eso te lo dice cualquier editor o cualquier feria del libro. Los libros se venden, si entramos en qué se lee quizás encontramos más problemas. Me parece muy importante que se lea. Los niños leen mucho y hay un salto, cuando aparecen las redes sociales, en el que desaparecen los libros. No se educa ni en la lectura ni en la escritura, que son dos caras de la misma moneda. Si en la asignatura de Lengua no le damos un espacio a por qué es importante la escritura y qué uso le damos a la lengua, si no hacemos ese trabajo difícilmente habrá interés por la lectura. No se puede decir de pronto “léete este libro”, sin más. Las palabras son un proceso muy íntimo.

Los niños leen mucho y hay un salto, cuando aparecen las redes sociales, en el que desaparecen los libros

¿Cómo se distingue un buen relato?

Porque te gusta. Hay otras cuestiones, desde el ritmo, la prosa, la riqueza verbal, la profundidad,… Eso aporta calidad literaria pero un buen texto es el que engancha, el que quieres terminar. Mira, Hamlet o El Quijote, son divertidísimos, dentro del cierto esfuerzo que requiere adaptarte a una lengua más arcaica. Hay relatos más especializados pero el objetivo general de la lectura es entretener y contar.

Hace poco fallaron en el concurso de microrrelatos del programa de radio que dirige Patricia Collazo, Sueños Rebeldes. ¿La literatura es un poco eso, para los autores: soñar?

Una cosa está clara: escribir y leer son maneras de vivir más. La vida se hace grande, no a lo largo si no hacia adentro. Esta es una de las razones por las que escribimos, porque puedes vivir más vidas además de la tuya. Puedes ser tú, es una opción y está muy de moda, pero también puedes tener la maravillosa oportunidad de ser el emérito.