Varias cuentas de Twitter y portales conocidos por la difusión de 'fake news' han causado alarma en Cuenca por informar de la muerte del cantautor conquense José Luis Perales, extremo que ha sido tajantemente desmentido.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, el compositor que reside en Castejón sigue vivo y no ha fallecido de un infarto como han publicado estas cuentas, la mayoría de ellas vinculadas a páginas web de Sudamérica.

CL: ¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres! pic.twitter.com/dKTJUFccok — José Luis Perales (@PeralesOficial) 7 de agosto de 2023

El propio cantante terminó saliendo al paso de los rumores: "Os hablo desde Londres, un sitio maravilloso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer. Alguien, con mala idea, ha dicho que me he muerto, y estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y mañana ya nos vamos a estar viendo en España", ha dicho a través de Twitter.