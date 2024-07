Joshua Brand protagoniza una charla en Es Baluard: "No esperábamos que Doctor en Alaska triunfase"

Joshua Brand, el guionista americano creador de series como Doctor en Alaska o I’ll fly away y que ha colaborado con directores de la talla de Steven Spielberg, ha participado hoy, 26 de julio en una charla del programa Atlántida Talks conducida por Ainhoa Marzol, en Es Baluard, en la que ha repasado su trayectoria profesional: “Estoy muy contento, es mi primera vez en Mallorca”, anunció al llegar.

El también productor americano se graduó en el City College de Nueva York para posteriormente hacer un máster en literatura inglesa en la Universidad de Columbia. Sin embargo, no entraba en sus aspiraciones ser guionista desde el principio: “Estaba en la boda de mi hermana y conocí a un señor que vivía en una buena casa escribiendo guiones de películas que nadie veía”, comentó Brand. Tras ello empezó a escribir con el objetivo de entrar en el mundo del cine pero se dio cuenta que la televisión podía ser otra gran salida: “En aquel entonces era como la hermana inferior de la gran pantalla pero descubrí que la televisión no era un muro para entrar en el cine sino una especie de membrana permeable”.

Uno de sus grandes éxitos fue Doctor en Alaska, una producción para la que en un principio no contaban con mucha confianza: “En un principio no contábamos con mucha financiación pero a la gente le gustaba. Hubo una escena que desde Universal nos dijeron que no se podía mostrar por el tipo de humor que tenía. Yo amenacé con irme y me reunieron en una mesa que me recordaba a la Santa Inquisición. Yo no dejé de insistir pero ellos se pensaban que quería más dinero, así que me dieron más libertad creativa a cambio de no pedir ni un solo centávo más”.