Montxo Armendáriz, en el festival Atlàntida de Palma: «El ‘Kronen’ marcó un punto de inflexión en la cinematografía de este país»

El cineasta Montxo Armendáriz (Navarra, 1949) cuenta que cuando Filmin le contactó para comunicarle que le iban a otorgar el Masters of Cinema del Atlàntida Mallorca Film Fest, lo primero que pensó es que le llamaban para decirle que había algún problema con su suscripción a la plataforma. Él y J.A. Bayona son los primeros españoles que han recibido este galardón. En el festival, este viernes por la tarde, en la sala Augusta, se proyecta su película Historias del Kronen, que abrió el camino a más filmes sobre problemática juvenil. «Marcó un punto de inflexión en la cinematografía de este país», ha considerado su director durante un encuentro con periodistas.

Tasio, Secretos del corazón, 27 horas, Las cartas de Alou y la ya mencionada Historias del Kronen le han reportado premios Goya, el nacional de Cinematografía y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. “La verdad es que todos los premios hacen muchísima ilusión y, aparte, yo soy fan del Atlàntida desde que empezó siendo exclusivamente on line”, dice del Masters of Cinema creado por este festival.

Dedicado a la mentoría en interpretación y guion, hace años que Armendáriz no dirige. «Los proyectos que hemos intentado sacar adelante no han interesado a televisiones y plataformas y los que a ellas les interesaba, a mí no», ha explicado. No cree que esa falta de proyectos materializados sea por cuestiones ideológicas, porque está convencido de que «todo el cine es político, es decir, todo lo que se hace en el fondo es política, aunque uno más explícitamente».

Un clásico del cine

Historias del Kronen ha sido calificada como un clásico dentro de la programación del Atlàntida. Y aunque él rehúsa esa etiqueta, sí piensa que «el Kronen marcó un punto de inflexión en la cinematografía de este país, en la aparición de películas en donde los protagonistas eran jóvenes». De esa película siempre se recuerda que dio a conocer a toda una generación de actores y actrices que hoy día tienen carreras consolidadas: Juan Diego Botto, Jordi Mollá, Núria Prims, Pilar Castro, Eduardo Noriega y Armando del Río. «Es mérito de ellos, quizás, si tengo algún mérito, sería el de haberles dado esa primera oportunidad», apostilla sobre esos intérpretes.

Armendáriz recogió su premio Masters of Cinema de manos de Núria Prims, actriz de 'Historias del Kronen'. / Zafirus

El director navarro asegura que el espectro cinematográfico en el que él trabajaba décadas atrás ha desaparecido. «Hasta principios de los años 2000, hubo un punto de inflexión y un cambio fundamental en la distribución y en la mercantilizaciónn de las películas, porque empezaron a participar ya las televisiones y cambió todo el modelo, estaba el cine que era muy caro y comercial, el cine que era underground y, entre medio, había un amplio espectro donde nos movíamos un montón de directores, entre los cuales yo me encontraba comodísimo y a gusto, en donde hacíamos un tipo de películas que, sin ser muy al extremo de autor, eran comerciales». Con la intervención de las grandes productoras y distribuidoras, «hoy día nos queda un cine absolutamente mercantilizado y comercial, con grandes campañas de promoción, o un cine fundamentalmente más marginal, más underground, donde hay grandes películas también y donde está surgiendo, afortunadamente, mucha gente nueva y mucha gente joven, pero ese cine intermedio, de un coste además intermedio, ha desaparecido», ha lamentado. Y dice estar «muy cansado de ver películas absolutamente repetidas, que son clichés, es decir, la misma película que una vez la ambientan en Noruega y otra vez la ambientan en Italia y otra vez la ambientan en España».

Lo más cerca que estuvo de volver a dirigir fue una adaptación de la novela Kanada de Juan Gómez Bárcenas, según ha contado en esta charla. «Íbamos prácticamente a empezar a rodar, ya teníamos coproducción con Hungría y con Bulgaria, la rodábamos en Hungría, en unos estudios, teníamos ya casi todo localizado y nos pilló la pandemia, como a un montón de gente, y ahí se quedó con el virus…». Para embarcarse en un proyecto, Armendáriz tiene que estar «apasionado y muy enamorado de la historia», si no es así, prefiere continuar con las mentorías y seguir en contacto con gente joven, explica, aunque tampoco renuncia a que esa historia que le apasione y puede llevarse a cabo «surja en algún momento».

Montxo Armendáriz ha recordado que nació en una familia obrera, estudió FP y se dedicó a la electrónica, sin medios económicos para dedicarse al cine. Lo consiguió formando parte de una cooperativa con «gente de teatro» con la que empezó a hacer cortos. «Yo soy producto un poco del cine moderno, de todo el cine digamos de autor. Para mí, hay una película que es mítica, que cambió un poco mi entendimiento mi sentido del cine, que fue Roma, città aperta, de Rossellini , y descubrí el neorrealismo. Para mí, fue descubrir otro tipo de cine distinto del que yo estaba acostumbrado a ver hasta ese momento y entonces de alguna forma soy un poco deudor de todo eso», ha explicado de sus influencias.

El director opina que las escuelas de cine y las universidades siguen teniendo unas matrículas excesivamente caras «para una familia que prácticamente llega justo para final de mes». «Afortunadamente, la digitalización ha permitido, digamos, una popularización del audiovisual. Hoy día cualquiera con su teléfono móvil hace un vídeo y hacen vídeos fantásticos mucha gente de una corta edad. A veces ves vídeos de Tiktok o de cosas por el estilo y dices ¡Joder, cómo han hecho esto!», ha añadido.

Como despedida, Montxo Armendáriz, que se lleva de regreso a Madrid las críticas y recomendaciones que ha ido recopilando estos días en el Atlàntida, aconseja ver un clásico español: Arrebato, de Iván Zulueta: «Una película que revolucionó y nos dejó a todos absolutamente noqueados en aquel momento que creo que sigue teniendo vamos una fuerza arrolladora».