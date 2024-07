María Trénor: "Deià ha sido una de mis grandes inspiraciones para la película"

La directora valenciana María Trénor estrenó el pasado jueves Rock Bottom, en el Atlántida Film Fest, una película de animación inspirada en la vida del músico Robert Wyatt. La producción que muestra Mallorca y el Deià de los años 70 como uno de los principales escenarios, cuenta con una banda sonora llena de las composiciones del británico:”La música es el papel principal de la película, a la hora de emocionar, el sonido es mucho más efectivo que las imágenes”.

Mallorca y Deià como protagonistas

La isla cobra una gran importancia y es que tal y como afirma la directora, Mallorca y el mediterráneo son uno de los sitios más fundamentales de su vida: “Vivo en frente de una playa y cuando me he alejado lo he pasado mal. En la película las letras musicales hablan sobre el fondo del mar y tiene muchos significados crípticos y amorosos. El mar produce tanto miedo como tranquilidad, es un lugar donde puedes sentir desde la oscuridad hasta el rayo de luz que te da esperanza, es junto a la música, lo principal de Rock Bottom”.

La isla de Mallorca, uno de los escenarios de la película / .

La valenciana también habla del pueblo de Deià que tal y como revela ha sido una de sus principales fuentes a la hora de realizar la obra: “Fue un centro cultural muy importante gracias a autores como Robert Graves. Deià fue la California de los artistas hippies norteuropeos, ha sido mi gran inspiración”.

Las luces y sombras de la vida de Wyatt

En Rock Bottom existe un gran contraste entre los momentos de luz y oscuridad en Wyatt. Se habla incluso del accidente que dejó parapléjico al músico: “La banda sonora es el elemento que se usa para hablar de Robet Wyatt. Hay pinceladas de su vida y se refleja lo que me he imaginado yo de su vida gracias a su música. Es una película de autora no algo comercial ya que incluso el disco en el que está basada es de culto”.